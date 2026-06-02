Sin nasred ulice ubio oca policajca: Nanio mu više uboda nožem

Stravičan zločin dogodio se u gradu Pjatra Njamc u Rumuniji. Policajac je ubijen sa više uboda nožem nasred ulice, a osumnjičeni za ubistvo je njegov rođeni sin.

Sve je, prema prvim informacijama, počelo spontanim sukobom između njih dvojice. Ekipe hitne pomoći koje su stigle na lice mjesta pokušale su da intervenišu, ali nisu uspjele da spasu život 50-godišnjeg muškarca, javlja Antena Observator.

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Njegov sin, star 22 godine, trenutno se nalazi u policijskom pritvoru. Istražioci će utvrditi šta ga je navelo da ubije svog oca.

Hitne službe su obaviještene pozivom na broj 112 u 20.59 časova, ali ekipe koje su stigle na lice mjesta nisu mogle da pomognu žrtvi, koja je pronađena mrtva. Prema prvim informacijama, osumnjičeni je uhapšen ubrzo nakon incidenta.

Šta je saopštila policija

"Dana 1. juna ove godine, oko 20.59 časova, policijski službenici Policijske uprave grada Pjatra Njamc obaviješteni su da je, nakon spontanog sukoba, muškarac star 50 godina, policijski službenik u okviru Službe za evidenciju vozačkih dozvola i registraciju vozila okruga Neamc, dok se nalazio na Bulevaru Mihaila Emineskua u gradu Pjatra Njamc, izboden nožem od strane svog sina starog 22 godine."

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"Na lice mjesta izašla je ekipa Okružne službe hitne pomoći Neamc, koja je konstatovala smrt muškarca."

"Mladić se nalazi u pritvoru policije, a biće preduzete odgovarajuće procesne mjere. Istragu je preuzelo Tužilaštvo pri Okružnom sudu Njamca."

(Telegraf.rs)