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Tramp: Lažna vijest o prekidu pregovora Teherana i Vašingtona

Autor:

ATV
02.06.2026 20:30

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Предсједник САД-а Доналд Трамп говори током састанка кабинета у Бијелој кући, у сриједу, 27. маја 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da su izvještaji o obustavi pregovora između SAD i Irana "lažni i pogrešni".

- Razgovori između nas se kontinuirano vode, uključujući prije četiri i tri dana, prije dva dana i danas - naveo je Tramp na svojoj mreži.

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On je dodao da se nikad se ne zna kuda vode ovi pregovori.

- Ali kao što sam rekao Iranu: 'Vrijeme je, na ovaj ili onaj način, da sklopite sporazum. Radili ste ovo 47 godina i ne smije se dozvoliti da se to više nastavi!' - dodao je Tramp.

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Iranska novinska agencija Tasnim javila je juče da je Teheran obustavio razmjenu poruka sa SAD u znak protesta zbog akcija Izraela u Libanu.

(SRNA)

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Donald Tramp

Amerika

Vašington

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