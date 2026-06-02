Tramp: Lažna vijest o prekidu pregovora Teherana i Vašingtona

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da su izvještaji o obustavi pregovora između SAD i Irana "lažni i pogrešni".

- Razgovori između nas se kontinuirano vode, uključujući prije četiri i tri dana, prije dva dana i danas - naveo je Tramp na svojoj mreži.

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On je dodao da se nikad se ne zna kuda vode ovi pregovori.

- Ali kao što sam rekao Iranu: 'Vrijeme je, na ovaj ili onaj način, da sklopite sporazum. Radili ste ovo 47 godina i ne smije se dozvoliti da se to više nastavi!' - dodao je Tramp.

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Iranska novinska agencija Tasnim javila je juče da je Teheran obustavio razmjenu poruka sa SAD u znak protesta zbog akcija Izraela u Libanu.

(SRNA)