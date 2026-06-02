Logo
Large banner

Mladi poludjeli za mini penzijama - o čemu je tačno riječ

Autor:

ATV
02.06.2026 19:25

Komentari:

0
Млади полудјели за мини пензијама - о чему је тачно ријеч

Sve veći broj mladih profesionalaca širom svijeta odlučuje se za neobičan, ali sve popularniji trend – takozvane mini-penzije, odnosno planirane pauze u karijeri koje mogu trajati nekoliko sedmica ili čak više mjeseci.

Umjesto da čekaju klasičnu penziju na kraju radnog vijeka, pripadnici generacije Z i milenijalci sve češće biraju da povremeno „pauziraju“ posao kako bi putovali, odmorili se od stresa ili promijenili životni pravac.

Паркинг

Banja Luka

Banjalučki parking ponovo u centru pažnje: Koje zakone krši Stanivuković?

Stručnjaci navode da je jedan od glavnih razloga ovog trenda sve izraženije sagorijevanje na poslu (burnaut) u zahtjevnim radnim okruženjima, posebno u korporativnom i tehnološkom sektoru.

Mladi radnici sve više preispituju ideju da moraju da rade decenijama bez dužih pauza kako bi tek u starosti uživali u životu.

Umjesto toga, mnogi žele veću fleksibilnost i bolju ravnotežu između privatnog i poslovnog života, pa karijeru posmatraju kao niz faza rada i odmora, a ne kao neprekidni maraton do penzije.

Iako mini-penzije zvuče privlačno, finansijski savjetnici upozoravaju da ovakve pauze zahtijevaju ozbiljno planiranje i disciplinovanu štednju.

илу-свијећа-17092025

Kultura

Iznenada preminuo poznati glumac

Potrebno je unaprijed obezbijediti dovoljno novca za pokrivanje životnih troškova tokom pauze, uz dodatnu rezervu za nepredviđene situacije.

U suprotnom, loše isplanirane pauze mogu dovesti do finansijskih problema ili otežati povratak na tržište rada.

Prema analizi agencije Rojters, ovaj trend pokazuje širu promjenu u načinu na koji mladi razmišljaju o poslu i penzije.

Umjesto tradicionalnog modela „radi 40 godina pa se odmori“, sve veći broj ljudi bira koncept postepenog odmora tokom života.

Напад медвједа у Јапану

Svijet

Dramatičan snimak napada: Medvjed jurio ljude, ima povrijeđenih

Pojedini stručnjaci smatraju da ovakav pristup može čak doprinijeti dugoročnom razvoju karijere, jer pauze omogućavaju mentalni reset, sticanje novih iskustava, promjenu profesionalnog pravca i očuvanje psihičkog zdravlja.

Iako ovaj koncept još nije široko rasprostranjen, sve više mladih zaposlenih smatra da kvalitet života ne bi trebalo odlagati do penzionerskih dana.

Zbog toga mini-penzije postaju simbol drugačijeg pogleda na rad, uspjeh i ličnu sreću, pri čemu se naglasak stavlja na ravnotežu između profesionalnih obaveza i vremena za sebe, prenosi "Telegraf Biznis".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Penzija

Mini penzija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Напад медвједа у Јапану

Svijet

Dramatičan snimak napada: Medvjed jurio ljude, ima povrijeđenih

24 min

0
Сунце у пустињи.

Svijet

Rekordne temperature mora duž španske obale

36 min

0
Авион

Svijet

U Belgiji obustava letova zbog štrajka

2 h

0
Марко Рубио

Svijet

Rubio: Vašington vam može biti prijatelj ili neprijatelj - izbor je na vama

2 h

0

  • Najnovije

19

39

Prijava protiv vlasnika picerije: Ubijeni maturant u Drnišu nije smio da radi

19

38

Objavljen snimak monstruoznog napada na ženu u BiH

19

34

Proširenje kapaciteta produženog boravka u pet banjalučkih škola

19

27

Putin traži veću zaštitu ruskog jezika, previše je latinice

19

25

Mladi poludjeli za mini penzijama - o čemu je tačno riječ

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner