Mladi poludjeli za mini penzijama - o čemu je tačno riječ

Sve veći broj mladih profesionalaca širom svijeta odlučuje se za neobičan, ali sve popularniji trend – takozvane mini-penzije, odnosno planirane pauze u karijeri koje mogu trajati nekoliko sedmica ili čak više mjeseci.

Umjesto da čekaju klasičnu penziju na kraju radnog vijeka, pripadnici generacije Z i milenijalci sve češće biraju da povremeno „pauziraju“ posao kako bi putovali, odmorili se od stresa ili promijenili životni pravac.

Banja Luka Banjalučki parking ponovo u centru pažnje: Koje zakone krši Stanivuković?

Stručnjaci navode da je jedan od glavnih razloga ovog trenda sve izraženije sagorijevanje na poslu (burnaut) u zahtjevnim radnim okruženjima, posebno u korporativnom i tehnološkom sektoru.

Mladi radnici sve više preispituju ideju da moraju da rade decenijama bez dužih pauza kako bi tek u starosti uživali u životu.

Umjesto toga, mnogi žele veću fleksibilnost i bolju ravnotežu između privatnog i poslovnog života, pa karijeru posmatraju kao niz faza rada i odmora, a ne kao neprekidni maraton do penzije.

Iako mini-penzije zvuče privlačno, finansijski savjetnici upozoravaju da ovakve pauze zahtijevaju ozbiljno planiranje i disciplinovanu štednju.

Kultura Iznenada preminuo poznati glumac

Potrebno je unaprijed obezbijediti dovoljno novca za pokrivanje životnih troškova tokom pauze, uz dodatnu rezervu za nepredviđene situacije.

U suprotnom, loše isplanirane pauze mogu dovesti do finansijskih problema ili otežati povratak na tržište rada.

Prema analizi agencije Rojters, ovaj trend pokazuje širu promjenu u načinu na koji mladi razmišljaju o poslu i penzije.

Umjesto tradicionalnog modela „radi 40 godina pa se odmori“, sve veći broj ljudi bira koncept postepenog odmora tokom života.

Svijet Dramatičan snimak napada: Medvjed jurio ljude, ima povrijeđenih

Pojedini stručnjaci smatraju da ovakav pristup može čak doprinijeti dugoročnom razvoju karijere, jer pauze omogućavaju mentalni reset, sticanje novih iskustava, promjenu profesionalnog pravca i očuvanje psihičkog zdravlja.

Iako ovaj koncept još nije široko rasprostranjen, sve više mladih zaposlenih smatra da kvalitet života ne bi trebalo odlagati do penzionerskih dana.

Zbog toga mini-penzije postaju simbol drugačijeg pogleda na rad, uspjeh i ličnu sreću, pri čemu se naglasak stavlja na ravnotežu između profesionalnih obaveza i vremena za sebe, prenosi "Telegraf Biznis".