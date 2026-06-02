Rubio: Vašington vam može biti prijatelj ili neprijatelj - izbor je na vama

Sjedinjene Države jasno su stavile do znanja svakoj zemlji na zapadnoj hemisferi da Vašington može biti njihov najbolji prijatelj ili najveći neprijatelj i da je izbor na njima, rekao je američki državni sekretar Marko Rubio.

On je istakao da saradnja SAD i zemalja zapadne hemisfere o pitanjima koja se tiču američkih interesa nije predmet pregovora.

(SRNA)