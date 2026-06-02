Jedna osoba povrijeđena u sudaru motora i putničkog automobila

U Alipašinoj ulici u Sarajevu, danas je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovali motor i putničko vozilo.

Nesreća se dogodila oko 14:45 sati, a prema informacijama koje je za "Avaz" potvrdio Operativni centar MUP-a KS, u sudaru je povrijeđena jedna osoba.

Hronika U Sarajevu uhapšene dvije osobe zbog pokušaja ubistva

Na mjesto događaja upućene su nadležne službe, a uviđaj je u toku.

Zbog nesreće je otežano odvijanje saobraćaja u ovom dijelu grada dok se ne završi policijski uviđaj.