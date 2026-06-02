Zaplijenjeno milion tableta sa liste psihoaktivnih supstanci: Hapšenje na graničnom prelazu

Policija Srbije je, u saradnji sa Upravom granične policije, na graničnom prelazu Šid zaplijenila oko milion tableta sa liste psihoaktivnih supstanci, ukupne težine oko 165 kilograma, saopšteno je danas iz Policijske uprave Sremska Mitrovica.

Uhapšen je D. M. (41) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Svijet Istraga nakon smrti djevojčice u Austriji: Troje ljekara pod lupom zbog kobnog propusta

Tablete su pronađene u prikolici teretnog kamiona kojim je upravljao osumnjičeni, na izlazu iz Srbije. Policija je kod vozača pronašla veću sumu deviznog novca.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, D. M. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku je, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu.

Svijet Strava na brazilskoj plaži: Morski pas djevojci otkinuo nogu

Nakon saslušanja, rješenjem sudije za prethodni postupak, osumnjičenom je određen pritvor do 30 dana.

(Tanjug)