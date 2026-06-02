Logo
Large banner

Zaplijenjeno milion tableta sa liste psihoaktivnih supstanci: Hapšenje na graničnom prelazu

Autor:

ATV
02.06.2026 16:16

Komentari:

0
Таблете
Foto: pexels/SHVETS production

Policija Srbije je, u saradnji sa Upravom granične policije, na graničnom prelazu Šid zaplijenila oko milion tableta sa liste psihoaktivnih supstanci, ukupne težine oko 165 kilograma, saopšteno je danas iz Policijske uprave Sremska Mitrovica.

Uhapšen je D. M. (41) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

операција-хирург

Svijet

Istraga nakon smrti djevojčice u Austriji: Troje ljekara pod lupom zbog kobnog propusta

Tablete su pronađene u prikolici teretnog kamiona kojim je upravljao osumnjičeni, na izlazu iz Srbije. Policija je kod vozača pronašla veću sumu deviznog novca.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, D. M. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku je, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu.

илу-ајкула-22052026

Svijet

Strava na brazilskoj plaži: Morski pas djevojci otkinuo nogu

Nakon saslušanja, rješenjem sudije za prethodni postupak, osumnjičenom je određen pritvor do 30 dana.

(Tanjug)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Tablete

Granični prelaz

hapšenje

oduzete tablete na prelazu

Policija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Fond PIO Republike Srpske

Društvo

Fond PIO upozorio penzionere: Budite oprezni

45 min

0
Трамвај

Svijet

Tramvaj iskočio iz šina: Najmanje 20 povrijeđenih u Berlinu

50 min

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Srbija

Užas u Prokuplju: Kontejner pao na ženu, prolaznici opisali jezive prizore

1 h

0
Ружа

Scena

Influenserka pronađena mrtva u stanu, sumnja se na jedno

1 h

0

Više iz rubrike

полиција дастер службеници МУП-а

Hronika

Vozio "poršea" bez vozačke, pa odbio da se testira na drogu

6 h

0
Дрон

Hronika

U potragu za dječakom koji je nestao u Drini angažovan i dron

6 h

0
За 40 минута починио четири кривична дјела: Јајићу предложен притвор

Hronika

Za 40 minuta počinio četiri krivična djela: Jajiću predložen pritvor

6 h

0
МУП Републике Српске, полиција, грб

Hronika

Teška nesreća kod Gradiške, saobraćaj blokiran

17 h

0

  • Najnovije

16

27

Vukadinović: Evropska budućnost se ne može graditi bez snažnih lokalnih zajednica

16

23

Igre jakih, srca velikih: Bronzani Majdan ovog vikenda postaje centar humanosti i sporta

16

16

Zaplijenjeno milion tableta sa liste psihoaktivnih supstanci: Hapšenje na graničnom prelazu

16

03

Omekšivač nije preporučljivo koristiti pri pranju ove odjeće: Može je oštetiti

15

51

Istraga nakon smrti djevojčice u Austriji: Troje ljekara pod lupom zbog kobnog propusta

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner