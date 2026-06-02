Užas u Prokuplju: Kontejner pao na ženu, prolaznici opisali jezive prizore

U Ulici Strahinjića Bana u Prokuplju danas oko 13 časova kontejner za smeće pao je starijoj ženi na nogu i prema prvim informacijama nanio joj tešku povredu.

"Bio sam u tom momentu na ulici, kada je žena prišla kontejnerima koji su bili loše postavljeni, odnosno nagnuti, da baci smeće. Samo se čuo prasak i vidjeli smo kako žena leži, a preko noge joj je kontejner", kaže očevidac.

Dodaje da je Hitna pomoć brzo stigla, a da žena uopšte i nije bila svjesna šta se dogodilo od prevelikog šoka.

"Pokušala je da ustane, govorila kako joj nije ništa, a meni se činilo da joj se noga držala samo na dijelu kože", prepričava Prokupčanin ono što je vidio.

Nakon što joj je ukazana prva pomoć od strane medicinske ekipe, žena je prebačena na Odjeljenje urgentne medicine Opšte bolnice Prokuplje gde je u toku dijagnostika povreda, prenosi Kurir.