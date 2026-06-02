Užas u Prokuplju: Kontejner pao na ženu, prolaznici opisali jezive prizore

Autor:ATV
Komentari:0
U Ulici Strahinjića Bana u Prokuplju danas oko 13 časova kontejner za smeće pao je starijoj ženi na nogu i prema prvim informacijama nanio joj tešku povredu.
"Bio sam u tom momentu na ulici, kada je žena prišla kontejnerima koji su bili loše postavljeni, odnosno nagnuti, da baci smeće. Samo se čuo prasak i vidjeli smo kako žena leži, a preko noge joj je kontejner", kaže očevidac.
Dodaje da je Hitna pomoć brzo stigla, a da žena uopšte i nije bila svjesna šta se dogodilo od prevelikog šoka.
"Pokušala je da ustane, govorila kako joj nije ništa, a meni se činilo da joj se noga držala samo na dijelu kože", prepričava Prokupčanin ono što je vidio.
Scena
Influenserka pronađena mrtva u stanu, sumnja se na jedno
Nakon što joj je ukazana prva pomoć od strane medicinske ekipe, žena je prebačena na Odjeljenje urgentne medicine Opšte bolnice Prokuplje gde je u toku dijagnostika povreda, prenosi Kurir.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Ekonomija
1 h0
Scena
1 h0
Gradovi i opštine
1 h0
Nauka i tehnologija
1 h0
Srbija
2 h0
Srbija
5 h1
Srbija
6 h0
Srbija
19 h0
Najnovije
16
27
16
23
16
16
16
03
15
51
Trenutno na programu