Žestok sudar: Povrijeđeno dijete iz autobusa

U beogradskom naselju Kaluđerica večeras je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je jedno dijete zadobilo lakše tjelesne povrede, saznaje "Telegraf.rs".

Do nezgode je došlo oko 20 časova i 15 minuta na Smederevskom putu, a učestvovali su putnički automobil i autobus na liniji 309.

Prema prvim informacijama "Telegrafa" jedno dijete iz autobusa zadobilo je lakše tjelesne povrede i ukazana mu je hitna pomoć na licu mjesta.

Kako se vidi na snimku sa lica mjesta, koji je objavio pomenuti portal, prednja strada automobila je potpuno uništena, a srča je svuda po putu.