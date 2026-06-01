Učenik napao školskog druga sjekirom, nanio mu povrede u predjelu grudi: Oglasila se direktorica škole

Nakon što je učenik trećeg razreda Srednje škole "Sveti Sava" u Bujanovcu sjekirom napao školskog druga i nanio mu povredu u predjelu grudi, oglasila se direktorica škole Svetlana Manasijević.

Dana 28. maja 2026. godine u blizini parka u Bujanovcu došlo je do incidenta između učenika, prilikom kojeg je jedan učenik zadobio lakše povrede. Odmah po saznanju o događaju škola je postupila u skladu sa Pravilnikom o protokolu postupanja u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje. Obaviješteni su roditelji, nadležne institucije i svi relevantni akteri u školi. Održan je sastanak Tima za zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, izvršena je procena rizika i donijete su mjere daljeg postupanja – navodi se u saopštenju direktorke.

– Škola je pokrenula postupak pojačanog vaspitnog rada i vaspitno-disciplinski postupak u skladu sa zakonom, obezbjedila podršku učenicima uključenim u događaj i nastaviće praćenje njihovog ponašanja i emocionalnog funkcionisanja, uz saradnju sa roditeljima i nadležnim institucijama.

Osnovni cilj svih preduzetih mjera jeste zaštita učenika, utvrđivanje činjenica i spriječavanje sličnih situacija u budućnosti.

– Pozivamo predstavnike medija na odgovorno izvještavanje uz poštovanje prava i privatnosti maloljetnih lica – navodi se u saopštenju koje je direktorka u ponedjeljak poslala portalu Bujanovačkih vijesti.

Podsjetimo, učenik trećeg razreda udario je sekirom školskog druga i nanio mu povredu u predjelu grudi. Napad se desio u četvrtak u blizini gradskog parka oko 18:30h, u vrijeme kada je trebalo da učenici budu u školi.

Napadnutom učeniku je pomoć ukazana i povreda sanirana u bujanovačkom Domu zdravlja.

Prema nezvaničnim informacijama, napadu je prethodila svađa u školi između učenika jednog odjeljenja, prepirka se nastavila i na ulici, a kulminirala napadom sjekirom, prenose Bujanovačke.