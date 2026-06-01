Iran objavio snimak obaranja američkog drona

Snage iranske protivvazdušne odbrane objavile su video na kojem se, kako tvrde, vidi obaranje američkog izviđačkog drona MKju-11 Predator 31. maja iznad teritorijalnih voda Irana.

Prema iranskim navodima, američki dron je izvodio izviđački let iznad iranskih teritorijalnih voda kada je pogođen raketom ispaljenom iz sistema protivvazdušne odbrane Irana.

Iranski izvori ističu da su ovakvi dronovi posebno ranjivi jer su prvenstveno dizajnirani za djelovanje u tzv. antiterorističkim zonama, gdje je prisutna slaba ili nikakva protivvazdušna odbrana, a ne u državama koje posjeduju razvijene raketne sisteme.

Srbija Učenik napao školskog druga sjekirom, nanio mu povrede u predjelu grudi: Oglasila se direktorica škole

U širem kontekstu, iranski mediji tvrde da ovo nisu jedini gubici američkih snaga. Navode da je tokom sukoba pogođen višenamjenski borbeni avion F-35, da je iznad Irana oboren F-15, dok su tri aviona F-15 izgubljena iznad Kuvajta u, kako se navodi, "prijateljskoj vatri".

Takođe se tvrdi da je u raketnim napadima uništen i američki AVAKS, te da je oštećen ili uništen veći broj vazdušnih tankera.

Sa druge strane, američki "CBS" je, pozivajući se na dva američka zvaničnika, objavio da su Sjedinjene Američke Države tokom sukoba s Iranom izgubile ukupno 24 drona MKju-9 Riper, čija se ukupna vrijednost procjenjuje na oko 720 miliona dolara. Pojedinačna cijena jednog drona, navodi se, iznosi oko 30 miliona dolara ili više, u zavisnosti od verzije.