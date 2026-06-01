Policija saslušala Dajkovića zbog srpskih pjesama

01.06.2026 21:18

Аутомобил полиције Црне Горе.

Predsjednik Slobodne Crne Gore Vladislav Dajković saslušan je u podgoričkoj policiji zbog izvođenja srpskih rodoljubivih i epskih pjesama uz gusle na crkvenom saboru u Pljevljima.

U znak protesta, Dajković je u policiju došao sa guslama, imajući u vidu da su upravo gusle i pjevanje uz njih postali predmet sumnje i osnov za policijsko postupanje.

"Ovo je najbolji dokaz da živimo u savremenom Golom otoku – u atmosferi komunističkog logora koji je bio prisilni dom za hiljade ljudi iz Crne Gore samo zato što su mislili drugačije od onoga što je nalagala Komunistička partija na čelu sa Josipom Brozom Titom", saopštio je Dajković nakon saslušanja.

On je poručio da je riječ o apsurdnom postupku i ograničavanju slobode izražavanja u državi koja teži članstvu u EU, prenosi RTCG.

"Srpski narod u Crnoj Gori je narod dubokog korijena i slavne istorije. Mogu da pokušavaju da nas ospore, mogu nas pritiskati, mogu pokušavati da nas preimenuju i prećute, ali jedno moraju znati — Srbi se sebe ne odriču. Dok je srpskog imena, biće i gusala i pjesme i slobodnog glasa našeg naroda", zaključio je Dajković.

Dajkoviću se, kako se navodi, na teret stavlja pjevanje pjesme o vojvodi Pavlu Đurišiću, kao i izvođenje srpskih rodoljubivih i epskih pjesama koje se decenijama i vijekovima izvode u čast predaka koji su se borili za slobodu Crne Gore protiv osmanskih okupatora i osvajača.

Komentari (1)
