Prekida se vatra - oglasio se Donald Tramp

ATV
01.06.2026 22:01

Предсједник САД-а Доналд Трамп говори током 158. обиљежавања Националног дана сјећања, у Меморијалном амфитеатру на Националном гробљу Арлингтон, у понедјељак, 25. маја 2026. године, у Арлингтону, Вирџинија.
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je danas da se razgovori sa Islamskom Republikom Iran nastavljaju ubrzanim tempom, kao i da su Hezbolah i Izrael postigli dogovor o prekidu vatre.

On je ovo objavio na društvenoj mreži Trut odmah nakon što je potvrdio postizanje dogovora o prekidu vatre između Izraela i Hezbolaha.

Tramp je saopštio danas da je obavio produktivne razgovore sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i predstavnicima Hezbolaha, u kojima je postignut dogovor o obustavi vatre i otkazivanju slanja izraelskih trupa u libanski glavni grad Bejrut.

"Imao sam veoma produktivan telefonski razgovor sa premijerom Izraela Bibijem Netanjahuom. Trupe neće ići u Bejrut, a sve trupe koje su bile na putu već su vraćene. Takođe, preko visoko pozicioniranih predstavnika, imao sam veoma dobar razgovor sa Hezbolahom. Oni su se složili da će sva pucnjava prestati - da ih Izrael neće napasti, kao i da oni neće napasti Izrael", naveo je Tramp u saopštenju na društvenoj mreži Trut.

Izraelski premijer Netanjahu je danas izdao zajedničko saopštenje sa ministrom odbrane Izraelom Kacom u kojem prijeti bombardovanjem ciljeva Hezbolaha u okrugu Dahije u Bejrutu "nakon što je šiitska milicija ponovila kršenje primirja".

Prema navodima iranskih državnih medija, Teheran je danas suspendovao pregovore sa SAD u znak protesta zbog širenja izraelske vojne ofanzive u Libanu.

"Iranski pregovarački tim će suspendovati 'pregovore i razmjenu tekstova preko posrednika'", prenijela je agencija Tasnim.

Agencija je ranije objavila da bi Teheran mogao da razmotri potpuno zatvaranje Ormuskog moreuza, ključne pomorske rute kroz koju je prije rata prolazila petina svjetskih zaliha nafte, kao i blokiranje drugih pomorskih puteva, uključujući moreuz Bab el-Mandeb, da bi kaznila Izrael i njegove saveznike.

