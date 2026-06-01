Ako Iran zatvori Vrata žalosti svijet tone u noćnu moru

Iranske agencije prenijele su da je Teheran potpuno prekinuo komunikaciju sa Amerikom zbog izraelskih napada na Liban, te najavio nove blokade kojima bi haos eskalirao.

Kako je objavljeno u izvještaju, situacija u Libanu bila je ključna za prekid vatre, koji je "sada prekršen na svim frontovima".

Agencija "Tasnim" prenosi stav iranskih zvaničnika koji kažu da zbog "zločina cionističkog režima u Libanu" neće biti nastavka dijaloga dok se ne ispune stavovi Irana i Hezbolaha.

Svijet "Blokada, blokade koja blokira blokadu": Da li će Huti zatvoriti Bab el Mandeb?

Dodaje se da Iran sada kreće u "potpunu blokadu Ormuskog moreuza".

Teheran je prethodno dozvoljavao prolaz kroz ključne rute određenim brodovima, ali pod uslovima koje je diktirao Iran.

I to nije sve. Najavljena je i blokada moreuza Bab el-Mandeb, poznat kao vrata žalosti, koji spaja Crveno more s Adenskim zalivom i Indijskim okeanom, što će, ako se desi, gurnuti cijeli svijet u još veći haos.

Iran je saveznik s militantnom grupom Huta u Jemenu, koji se graniči s tom uskom tačkom, a koji bi, prema tamošnjim informacijama trebalo da blokira ovaj ključni prolaz.

Noćna mora za Evropu

Zatvaranje moreuza Bab el-Mandeb za svijet bi bila noćna mora, jasna je Elisabet Kendal, stručnjak za Bliski istok i predsjednik Girton Koledža na Univerzitetu Kembridž.

Žrtva bi, dodaje ona, bila Evropa.

Svijet Iran se oglasio nakon napada na Kuvajt: Zakonita samoodbrana

"Ako istovremeno imate ograničenja u Ormuskom moreuzu i eskalaciju u Bab el-Mandebu, to bi ozbiljno poremetilo – ako ne i paralizovalo, trgovinu prema Evropi. Sve visi o koncu, zavisno od narednih poteza", rekla je.

Mogu li to Huti uraditi?

Iako mnogi u svijetu tvrde da Huti nemaju tu snagu da blokiraju prolaz, oni su ranije već pokazali da to mogu.

Tokom rata u Gazi, blokirali su Bab el-Mandeb za brodove koje smatraju povezanim s Izraelom ili Amerikom.

Zbog čestih napada na brodove, osiguravajuće kompanije su odbijale da pokrivaju rizike, što je smanjilo promet. U maju 2025. SAD i Huti su postigli primirje, nakon čega je moreuz ponovo otvoren.

Posljednji dani pokazuju koliko bi lako Huti mogli ponovo izazvati poremećaje.

Od kraja marta, lansirali su rakete i dronove prema Izraelu, čime su nagovijestili ulazak u rat, za sada protiv Izraela, ne direktno protiv SAD.

Ekonomija Prazne se nacionalne rezerve nafte, a ovo bi mogle biti teške posljedice

Bivši američki diplomata Nabil Houry izjavio je za "Al Džaziru" da ti napadi predstavljaju "simbolično, a ne puno učešće".

"Ako bi Huti zaista željeli ući u rat, njihovo oružje bilo bi zatvaranje Bab el-Mandeba", rekao je.

"Dovoljno je da ispale nekoliko projektila na brodove i sav komercijalni promet kroz Crveno more bi stao. To bi bila crvena linija, nakon čega bi brzo uslijedili napadi na Jemen", dodao je on.

Zašto je moreuz Bab el-Mandeb toliko važan?

Kao što smo već naveli, moreuz Bab el-Mandeb se nalazi između Jemena na arapskoj strani Crvenog mora i Džibutija i Eritreje na afričkoj strani.

Pomorski saobraćaj iz Indijskog okeana i Adenskog zaliva mora da prođe kroz njega da bi se došlo do Sueckog kanala.

Dugačak je 115 i širok 36 kilometara, i predstavlja neophodnu vezu u globalnoj trgovini od otvaranja Sueckog kanala 1869. godine, jer je na taj način stvoren najkraći morski put između Evrope i Azije.

Kroz moreuz Bab el-Mandeb prolazi 12 odsto svetske nafte.

Svijet NBC: Iran srušio američki avion F-15 koristeći kinesku raketu lansiranu s ramena?

Tačnije, približno pet miliona barela nafte, koja potiče iz zemalja Bliskog istoka i Azije i namijenjena je Zapadu, dnevno prolazi ovim moreuzom.

Osim toga, kroz Bab el-Mandeb prolazi i osam odsto svjetskih tankera za prevoz tečnog prirodnog gasa (TPG), što ga čini vitalnom arterijom za globalno snabdijevanje energentima.

I tu nije kraj - moreuz je i dio glavne komercijalne veze između Istoka i Zapada, sa desetinama teretnih brodova koji svakodnevno prolaze kroz njegove vode.

S obzirom na zatvaranje Ormuskog moreuza gotovo obustavilo prolaz oko 20 svjetske nafte, to znači da bi uz zatvaranje Bab el-Mandeba ukupno bilo ugroženo i do četvrtine globalnog snabdijevanja energijom.

To dalje znači da bi svi osjetili posljedice koje bi se mogle ogledati u: