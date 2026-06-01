Ako Iran zatvori Vrata žalosti svijet tone u noćnu moru

Iranske agencije prenijele su da je Teheran potpuno prekinuo komunikaciju sa Amerikom zbog izraelskih napada na Liban, te najavio nove blokade kojima bi haos eskalirao.
Kako je objavljeno u izvještaju, situacija u Libanu bila je ključna za prekid vatre, koji je "sada prekršen na svim frontovima".
Agencija "Tasnim" prenosi stav iranskih zvaničnika koji kažu da zbog "zločina cionističkog režima u Libanu" neće biti nastavka dijaloga dok se ne ispune stavovi Irana i Hezbolaha.
Dodaje se da Iran sada kreće u "potpunu blokadu Ormuskog moreuza".
Teheran je prethodno dozvoljavao prolaz kroz ključne rute određenim brodovima, ali pod uslovima koje je diktirao Iran.
I to nije sve. Najavljena je i blokada moreuza Bab el-Mandeb, poznat kao vrata žalosti, koji spaja Crveno more s Adenskim zalivom i Indijskim okeanom, što će, ako se desi, gurnuti cijeli svijet u još veći haos.
Iran je saveznik s militantnom grupom Huta u Jemenu, koji se graniči s tom uskom tačkom, a koji bi, prema tamošnjim informacijama trebalo da blokira ovaj ključni prolaz.
Zatvaranje moreuza Bab el-Mandeb za svijet bi bila noćna mora, jasna je Elisabet Kendal, stručnjak za Bliski istok i predsjednik Girton Koledža na Univerzitetu Kembridž.
Žrtva bi, dodaje ona, bila Evropa.
"Ako istovremeno imate ograničenja u Ormuskom moreuzu i eskalaciju u Bab el-Mandebu, to bi ozbiljno poremetilo – ako ne i paralizovalo, trgovinu prema Evropi. Sve visi o koncu, zavisno od narednih poteza", rekla je.
Iako mnogi u svijetu tvrde da Huti nemaju tu snagu da blokiraju prolaz, oni su ranije već pokazali da to mogu.
Tokom rata u Gazi, blokirali su Bab el-Mandeb za brodove koje smatraju povezanim s Izraelom ili Amerikom.
Zbog čestih napada na brodove, osiguravajuće kompanije su odbijale da pokrivaju rizike, što je smanjilo promet. U maju 2025. SAD i Huti su postigli primirje, nakon čega je moreuz ponovo otvoren.
Posljednji dani pokazuju koliko bi lako Huti mogli ponovo izazvati poremećaje.
Od kraja marta, lansirali su rakete i dronove prema Izraelu, čime su nagovijestili ulazak u rat, za sada protiv Izraela, ne direktno protiv SAD.
Bivši američki diplomata Nabil Houry izjavio je za "Al Džaziru" da ti napadi predstavljaju "simbolično, a ne puno učešće".
"Ako bi Huti zaista željeli ući u rat, njihovo oružje bilo bi zatvaranje Bab el-Mandeba", rekao je.
"Dovoljno je da ispale nekoliko projektila na brodove i sav komercijalni promet kroz Crveno more bi stao. To bi bila crvena linija, nakon čega bi brzo uslijedili napadi na Jemen", dodao je on.
Kao što smo već naveli, moreuz Bab el-Mandeb se nalazi između Jemena na arapskoj strani Crvenog mora i Džibutija i Eritreje na afričkoj strani.
Pomorski saobraćaj iz Indijskog okeana i Adenskog zaliva mora da prođe kroz njega da bi se došlo do Sueckog kanala.
Dugačak je 115 i širok 36 kilometara, i predstavlja neophodnu vezu u globalnoj trgovini od otvaranja Sueckog kanala 1869. godine, jer je na taj način stvoren najkraći morski put između Evrope i Azije.
Kroz moreuz Bab el-Mandeb prolazi 12 odsto svetske nafte.
Tačnije, približno pet miliona barela nafte, koja potiče iz zemalja Bliskog istoka i Azije i namijenjena je Zapadu, dnevno prolazi ovim moreuzom.
Osim toga, kroz Bab el-Mandeb prolazi i osam odsto svjetskih tankera za prevoz tečnog prirodnog gasa (TPG), što ga čini vitalnom arterijom za globalno snabdijevanje energentima.
I tu nije kraj - moreuz je i dio glavne komercijalne veze između Istoka i Zapada, sa desetinama teretnih brodova koji svakodnevno prolaze kroz njegove vode.
S obzirom na zatvaranje Ormuskog moreuza gotovo obustavilo prolaz oko 20 svjetske nafte, to znači da bi uz zatvaranje Bab el-Mandeba ukupno bilo ugroženo i do četvrtine globalnog snabdijevanja energijom.
To dalje znači da bi svi osjetili posljedice koje bi se mogle ogledati u:
