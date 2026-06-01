Tramp: Iran ništa nije rekao o prekidu razgovora sa Vašingtonom

Autor:

ATV
01.06.2026 19:13

Предсједник САД-а Доналд Трамп слуша током састанка кабинета у Бијелој кући, у сриједу, 27. маја 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da nije čuo ništa od Irana o prekidu razgovora sa Vašingtonom, te poručio bi "ćutanje sada bilo veoma dobro".

- Mislim da smo previše pričali. Ćutanje bi sada bilo veoma dobro i to izvjesno vrijeme. To ne znači da ćemo početi da bacamo bombe svuda po Iranu, samo ćemo ćutati - rekao je Tramp za En-Bi-Si.

On je dodao da će SAD ujedno nastaviti blokadu.

Tramp je napomenuo da Vašington može da čeka "koliko god želi", napominjući da Iran "gubi bogatstvo", te da su Iranci "bolji pregovarači nego borci".

Iranska državna televizija javila je danas da, ukoliko ne prestanu izraelski napadi na Liban, postoji velika vjerovatnoća da dođe do prekida primirja između SAD i Irana.

(SRNA)

