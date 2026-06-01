Tramp: Iran ništa nije rekao o prekidu razgovora sa Vašingtonom

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da nije čuo ništa od Irana o prekidu razgovora sa Vašingtonom, te poručio bi "ćutanje sada bilo veoma dobro".

- Mislim da smo previše pričali. Ćutanje bi sada bilo veoma dobro i to izvjesno vrijeme. To ne znači da ćemo početi da bacamo bombe svuda po Iranu, samo ćemo ćutati - rekao je Tramp za En-Bi-Si.

BiH Košta: Domaći političari moraju odlučiti hoće li ubrzati EU put BiH

On je dodao da će SAD ujedno nastaviti blokadu.

Tramp je napomenuo da Vašington može da čeka "koliko god želi", napominjući da Iran "gubi bogatstvo", te da su Iranci "bolji pregovarači nego borci".

Hronika Nezgoda u ovom dijelu BiH: Saobraćaj usporen, formirale se duge kolone

Iranska državna televizija javila je danas da, ukoliko ne prestanu izraelski napadi na Liban, postoji velika vjerovatnoća da dođe do prekida primirja između SAD i Irana.

(SRNA)