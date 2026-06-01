Vlado Jagodić nakon osam mjeseci napušta trenersku klupu

Vlado Jagodić nije više trener Kozare. Prvoligaš iz Gradiške odmah po okončanju sezone saopštio je završetak saradnje sa iskusnim stručnjakom.
On je na klupi "crveno-bijelih" proveo osam mjeseci.
"Fudbalski klub Kozara se zahvaljuje gospodinu Jagodiću na svemu što je pružio klubu, te mu želimo mnogo sreće i uspjeha u budućnosti", saopšteno je iz Kozare.
Kozara je sezonu završila na petoj poziciji.
Prvobitno je ekipu vodio Darko Maletić, a krajem septembra ustupio je svoje mjesto Jagodiću.
