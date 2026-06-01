Moskva pokrenula pravnu bitku za zamrznutu imovinu

Centralna banka Rusije tužila je Evropski parlament i Savjet EU za nezakonito korištenje njenih suverenih sredstava za kredit Kijevu u iznosu od 90 milijardi evra.

U podnesku Opštem sudu EU, Rusija osporava mehanizam EU usvojen u februaru koji dozvoljava da se sredstva od zamrznute ruske suverene imovine, koja se drži u Evropi, koriste za otplatu zajedničkog kredita Kijevu.

Zapadni mentori Kijeva zamrznuli su oko 300 milijardi dolara ruske suverene državne imovine nakon eskalacije sukoba u Ukrajini 2022. godine. Moskva je više puta saopštila da bi svako korišćenje njene zamrznute imovine predstavljalo krađu.

Centralna banka Rusije je saopštila da šema predstavlja "nezakonit i prikriven oblik korišćenja imovine kao zaloge za kredit", tvrdeći da ona efikasno legalizuje eksproprijaciju suverene imovine.

"Taj mehanizam krši zakon EU, imovinska prava i međunarodni pravni princip suverenog imuniteta koji se daje državama i centralnim bankama", saopšteno je iz Centralne banke Rusije.

U saopštenju se navodi da je ta mjera usvojena uz "ozbiljne proceduralne prekršaje", tvrdeći da je za to trebalo jednoglasno odobrenje članica EU, a ne glasanje kvalifikovanom većinom.

Centralna banka Rusije je u pravnom sporu sa "Juroklirom", depozitarom sa sjedištem u Belgiji koji drži najveći dio zamrznute imovine Rusije.

(SRNA)