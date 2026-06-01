NBA iskustvo u Banjaluci: Geret i Harper inspiracija mladima

Za finalistu NBA lige Njujork Nikse odigrao je četiri utakmice u NBA ligi da bi ga potom košarkaška karijera vodila po Starom kontinentu.

Bili Geret inspiracija je sportistima širom svijeta. U djetinjstvu mu je ustanovljena rijetka krvna bolest sa kojom se svakodnevno bori, a uprkos svim nedaćama, ostvario je san i zaigrao za Nikse u NBA ligi.

Dječaci i djevojčice iz Banjaluke uvidjeli su nešto drugačije principe treninga sa Bilijem Geretom i Lini Harper. Prethodno, su američki sportisti održali predavanje s ciljem da podijele iskustvo od ranih početaka pa do profesionalnog nivoa.

KK Borac u saradnji sa američkom ambasadom u BiH bio je domaćin ovog događaja.

Cilj ovog događaja bio je da sportisti kroz praktičan rad, razgovor i edukaciju prenesu iskustva mladima i motivišu ih na njihovom profesionalnom putu.