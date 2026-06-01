Ove namirnice izazivaju skupljanje viška tečnosti u tijelu: Izbjegavajte ih

Ishrana ima veliki uticaj na ravnotežu tečnosti u organizmu, pa određene namirnice koje svakodnevno konzumiramo mogu doprinijeti oticanju. Tokom ljetnih mjeseci ovaj problem postaje izraženiji, a mnogi primjećuju osjećaj težine i oticanje nogu, posebno u predjelu članaka i stopala.

Ovaj fenomen, poznat kao edem, nastaje usljed nakupljanja viška tečnosti u tkivima. Iako se može javiti tokom cijele godine, visoke temperature ga dodatno pogoršavaju.

Svijet UZNEMIRUJUĆI SNIMAK: Ajkula otkinula nogu dječku u Brazilu - spasioce molio samo ovo

Šta jedem i zašto se javlja

Edem predstavlja oticanje koje nastaje kada organizam zadržava višak tečnosti. Najčešće pogađa donje ekstremitete, ali se može javiti i na rukama, licu, pa čak i u ozbiljnijim slučajevima u unutrašnjim organima.

Stručnjaci navode da do ovog stanja može doći zbog više faktora, uključujući dugotrajno sjedenje ili stajanje, slabu cirkulaciju, hormonalne promjene, kao i određene zdravstvene tegobe.

Namirnice koje mogu doprinijeti zadržavanju vode

Konzervisana riba

Proizvodi poput konzervisane tunjevine često sadrže visok nivo natrijuma zbog procesa prerade, što može doprinijeti zadržavanju tečnosti.

Fudbal Navijači ispratili reprezentaciju BiH na Mundijal

Paradajz

Iako zdrav i bogat vodom, paradajz sadrži supstance koje kod osjetljivih osoba mogu uticati na povećanu propustljivost krvnih sudova.

Dimljeni proizvodi

Dimljeni losos i slične namirnice obično imaju visok sadržaj soli, što može pojačati zadržavanje vode u organizmu.

Prerađene grickalice

Krekeri i slični proizvodi često sadrže veliku količinu natrijuma i rafinisanih ugljenih hidrata, što može dodatno opteretiti organizam.

Društvo Ljekari porodične medicine "zavezanih ruku“: Ograničenja u propisivanju lijekova stvaraju pritisak

Zreli sirevi

Sirevi poput parmezana i čedara sadrže koncentrisanu količinu soli zbog procesa zrenja, prenosi “N1”.

Šta može pomoći organizmu

Stručnjaci preporučuju unos namirnica bogatih magnezijumom i kalijumom, poput banana, avokada, badema i crne čokolade, jer mogu pomoći u regulaciji viška tečnosti.

Takođe se savjetuje konzumacija krastavaca, celera, lubenice i lisnatog povrća, kao i dovoljan unos vode tokom dana.

Zeleni čaj i voda sa limunom često se navode kao podrška prirodnoj ravnoteži organizma.

Scena Drama pred Senidin koncert: Opkoljena dvorana

Važnost kretanja i navika

Fizička aktivnost, čak i lagana šetnja, može značajno pomoći u smanjenju otoka i poboljšanju cirkulacije. Ako posao podrazumijeva dugo sjedenje, preporučuje se povremeno podizanje nogu i kretanje tokom dana.

Ukoliko oticanje traje duže vrijeme ili je praćeno drugim simptomima, neophodno je obratiti se ljekaru, piše Ona.rs.