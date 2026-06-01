Logo
Large banner

Ove namirnice izazivaju skupljanje viška tečnosti u tijelu: Izbjegavajte ih

Autor:

ATV
01.06.2026 20:52

Komentari:

0
Ове намирнице изазивају скупљање вишка течности у тијелу: Избјегавајте их
Foto: Dương Nhân/Pexels

Ishrana ima veliki uticaj na ravnotežu tečnosti u organizmu, pa određene namirnice koje svakodnevno konzumiramo mogu doprinijeti oticanju. Tokom ljetnih mjeseci ovaj problem postaje izraženiji, a mnogi primjećuju osjećaj težine i oticanje nogu, posebno u predjelu članaka i stopala.

Ovaj fenomen, poznat kao edem, nastaje usljed nakupljanja viška tečnosti u tkivima. Iako se može javiti tokom cijele godine, visoke temperature ga dodatno pogoršavaju.

Плажа, Бразил

Svijet

UZNEMIRUJUĆI SNIMAK: Ajkula otkinula nogu dječku u Brazilu - spasioce molio samo ovo

Šta jedem i zašto se javlja

Edem predstavlja oticanje koje nastaje kada organizam zadržava višak tečnosti. Najčešće pogađa donje ekstremitete, ali se može javiti i na rukama, licu, pa čak i u ozbiljnijim slučajevima u unutrašnjim organima.

Stručnjaci navode da do ovog stanja može doći zbog više faktora, uključujući dugotrajno sjedenje ili stajanje, slabu cirkulaciju, hormonalne promjene, kao i određene zdravstvene tegobe.

Namirnice koje mogu doprinijeti zadržavanju vode

Konzervisana riba

Proizvodi poput konzervisane tunjevine često sadrže visok nivo natrijuma zbog procesa prerade, što može doprinijeti zadržavanju tečnosti.

Фудбалска репрезентација БиХ

Fudbal

Navijači ispratili reprezentaciju BiH na Mundijal

Paradajz

Iako zdrav i bogat vodom, paradajz sadrži supstance koje kod osjetljivih osoba mogu uticati na povećanu propustljivost krvnih sudova.

Dimljeni proizvodi

Dimljeni losos i slične namirnice obično imaju visok sadržaj soli, što može pojačati zadržavanje vode u organizmu.

Prerađene grickalice

Krekeri i slični proizvodi često sadrže veliku količinu natrijuma i rafinisanih ugljenih hidrata, što može dodatno opteretiti organizam.

Дом здравља, Бањалука

Društvo

Ljekari porodične medicine "zavezanih ruku“: Ograničenja u propisivanju lijekova stvaraju pritisak

Zreli sirevi

Sirevi poput parmezana i čedara sadrže koncentrisanu količinu soli zbog procesa zrenja, prenosi “N1”.

Šta može pomoći organizmu

Stručnjaci preporučuju unos namirnica bogatih magnezijumom i kalijumom, poput banana, avokada, badema i crne čokolade, jer mogu pomoći u regulaciji viška tečnosti.

Takođe se savjetuje konzumacija krastavaca, celera, lubenice i lisnatog povrća, kao i dovoljan unos vode tokom dana.

Zeleni čaj i voda sa limunom često se navode kao podrška prirodnoj ravnoteži organizma.

Сенидах-13092025

Scena

Drama pred Senidin koncert: Opkoljena dvorana

Važnost kretanja i navika

Fizička aktivnost, čak i lagana šetnja, može značajno pomoći u smanjenju otoka i poboljšanju cirkulacije. Ako posao podrazumijeva dugo sjedenje, preporučuje se povremeno podizanje nogu i kretanje tokom dana.

Ukoliko oticanje traje duže vrijeme ili je praćeno drugim simptomima, neophodno je obratiti se ljekaru, piše Ona.rs.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

zdrava ishrana

paradajz

Riba

zdravlje

višak tečnosti u organizmu

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ауто-пут Шандонг

Gradovi i opštine

Izgradnja auto-puta Banjaluka-Prijedor teče planiranom dinamikom

4 h

0
Зграда Владе Републике Српске - окачена тробојка на крову.

Republika Srpska

Inicijativa o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa našeg naroda u BiH

4 h

0
Невријеме похарало Србију: Дан се претворио у ноћ, гром изазвао пожар

Srbija

Nevrijeme poharalo Srbiju: Dan se pretvorio u noć, grom izazvao požar

5 h

0
Кофер и торба у чекаоници на аеродрому.

Svijet

Najopasnije destinacije za turiste u Evropi: Italija prednjači kada je u pitanju džeparenje

5 h

0

Više iz rubrike

Више од "обичног" умора: Ови симптоми могу бити тихи убица вашег здравља

Zdravlje

Više od "običnog" umora: Ovi simptomi mogu biti tihi ubica vašeg zdravlja

8 h

0
Дјевојка се истеже и разбуђује у кревету

Zdravlje

Kako ustajanje u 5 ujutru može da vam promijeni život

9 h

0
Млада жена показује стрес са лаптопом и телефоном за столом, показујући дигиталну исцрпљеност.

Zdravlje

Prekomjerno gledanje u ekrane uzrokuje ''digitalnu glavobolju'': Sve češće se javlja kod mladih

3 d

0
доктор љекар медицина

Zdravlje

Zamagljen vid nije samo umor: Simptomi raka oka koje ne smijete zanemariti

3 d

0

  • Najnovije

23

02

Dizel otišao ispod 3 marke na nekim pumpama

23

01

Penzioneri nestrpljivo iščekuju poštara: Evo kada počinje isplata penzija u FBiH

22

51

CIK BiH: Stranke masovno krivotvorile potpise za kandidaturu

22

50

Više osoba ubijeno u stravičnom slučaju porodičnog nasilja: Ranjen i policajac

22

47

Ovaj predmet je imala svaka kuća, a danas opet za njim lude

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner