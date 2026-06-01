Ove namirnice izazivaju skupljanje viška tečnosti u tijelu: Izbjegavajte ih

Ishrana ima veliki uticaj na ravnotežu tečnosti u organizmu, pa određene namirnice koje svakodnevno konzumiramo mogu doprinijeti oticanju. Tokom ljetnih mjeseci ovaj problem postaje izraženiji, a mnogi primjećuju osjećaj težine i oticanje nogu, posebno u predjelu članaka i stopala.
Ovaj fenomen, poznat kao edem, nastaje usljed nakupljanja viška tečnosti u tkivima. Iako se može javiti tokom cijele godine, visoke temperature ga dodatno pogoršavaju.
Edem predstavlja oticanje koje nastaje kada organizam zadržava višak tečnosti. Najčešće pogađa donje ekstremitete, ali se može javiti i na rukama, licu, pa čak i u ozbiljnijim slučajevima u unutrašnjim organima.
Stručnjaci navode da do ovog stanja može doći zbog više faktora, uključujući dugotrajno sjedenje ili stajanje, slabu cirkulaciju, hormonalne promjene, kao i određene zdravstvene tegobe.
Proizvodi poput konzervisane tunjevine često sadrže visok nivo natrijuma zbog procesa prerade, što može doprinijeti zadržavanju tečnosti.
Iako zdrav i bogat vodom, paradajz sadrži supstance koje kod osjetljivih osoba mogu uticati na povećanu propustljivost krvnih sudova.
Dimljeni losos i slične namirnice obično imaju visok sadržaj soli, što može pojačati zadržavanje vode u organizmu.
Krekeri i slični proizvodi često sadrže veliku količinu natrijuma i rafinisanih ugljenih hidrata, što može dodatno opteretiti organizam.
Sirevi poput parmezana i čedara sadrže koncentrisanu količinu soli zbog procesa zrenja, prenosi “N1”.
Stručnjaci preporučuju unos namirnica bogatih magnezijumom i kalijumom, poput banana, avokada, badema i crne čokolade, jer mogu pomoći u regulaciji viška tečnosti.
Takođe se savjetuje konzumacija krastavaca, celera, lubenice i lisnatog povrća, kao i dovoljan unos vode tokom dana.
Zeleni čaj i voda sa limunom često se navode kao podrška prirodnoj ravnoteži organizma.
Fizička aktivnost, čak i lagana šetnja, može značajno pomoći u smanjenju otoka i poboljšanju cirkulacije. Ako posao podrazumijeva dugo sjedenje, preporučuje se povremeno podizanje nogu i kretanje tokom dana.
Ukoliko oticanje traje duže vrijeme ili je praćeno drugim simptomima, neophodno je obratiti se ljekaru, piše Ona.rs.
