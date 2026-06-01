Kako ustajanje u 5 ujutru može da vam promijeni život

Postoje dvije vrste ljudi: oni koji se bude ranom zorom i oni koji bi mogli do podneva da spavaju i da se izležavaju. Zavisi sve kako kome prija.

Ipak, rano ustajanje ima većih prednosti, jer osim što ćete imaći veći dio dana da iskoristite, isto tako to donosi benefite i vašem organizmu.

U nastavku se nalaze savjeti zašto bi trebalo odmah to da usvojite i vidjećete da će vam se život promijeniti.

Imajte jaku želju

Nemojte ustajati u pet ujutru jer vam drugi govore da to rade. Postavite specifične ciljeve ne samo o tome šta želite da radite tokom tih jutarnjih sati, već i o rezultatima koje želite da postignete za nedjelju, mjesec ili godinu.

Napravite plan veče prije

Sada kada znate rezultate koje želite, definišite mini-korake koje treba da preduzmete. Postavite ciljeve za jutarnju rutinu iz snova. Šta biste željeli da postignete tokom tih ranih sati? Možda biste vježbali ili gledali izlazak sunca, popili kafu na miru ili jednostavno pustili misli da vam lutaju, piše „Hm hm“.

Idite u krevet čim se osjetite umorno

Naravno, ako želite da se probudite u pet, moraćete da odete u krevet oko 21.00 ili 21.30 da biste se dovoljno naspavali. Ali na početku nećete moći da odete u krevet ovako rano. Nemojte gledati televizor ili biti na telefonu jer vas te stvari drže duže budnim. Stavite na režim rada u avionu oko sat vremena prije nego što zaspite. Napišite plan za naredni dan, istuširajte se i namažite losion, a zatim čitajte najdosadniju knjigu. Zaspaćete brže nego što ćete shvatiti.

Nemojte odlagati

Kada čujete alarm, ili odmah ustanite ili nastavite da spavate dalje ali nikako ga ne odlažite. Gubite vrijeme i energiju jer vas ta mikro „drijemanja“ samo još više umaraju.

Učinite nešto što vas raduje

Omiljena kafa može biti mala nagrada koja će vas navesti da postanete jutarnja osoba. Nemojte se boriti protiv toga. Počastite se i uživajte u ovom vremenu jer vi to zaslužujete. Pustite muziku i duboko dišite.

Ove stvari će se pobrinuti da zaista ostanete budni tih prvih dana.

Ne drijemajte popodne

Nije neobično da se osjećate umorno prvih par dana dok se ne naviknete što će vas navesti da odete u krevet poslije ručka. Ovo je prihvatljivo ako imate malu bebu ili dijete jer koristite svaku priliku da se naspavate, ali probajte da to ne činite već da izgurate cijeli dan bez spavanja.

