Napitak koji je idealna zamjena za prvu jutarnju kafu

29.05.2026 11:20

Foto: pexels/NADER AYMAN

Ako jutro počinjete sa tri šoljice espresa, a do podneva vam stomak već šalje signale za uzbunu, vrijeme je da razmislite o pametnijem potezu.

Zamjena za jutarnju kafu ne mora da znači odricanje od rituala, već promjenu sastojka u šolji. Postoji jedan napitak koji ubrzava metabolizam, reguliše rad crijeva i pun je vitamina, a kod nas raste pored puta.

Riječ je o cikoriji, korijenu koji su naše bake pržile, mljele i pile kada kafa nije bila dostupna. Danas se vraća na velika vrata, i to s razlogom.

Zašto baš cikorija kao alternativa kafi

Koren cikorije sadrži inulin, vlakno koje hrani dobre bakterije u crevima. To znači manje nadutosti, redovniju stolicu i osećaj lakoće posle doručka. Za razliku od kafe, cikorija ne diže puls i ne izaziva onaj poznati pad energije oko jedanaest sati.

Bogata je vitaminima B grupe, vitaminom C, gvožđem i kalijumom. Pomaže jetri da radi efikasnije, što direktno utiče na to koliko brzo vaše telo sagoreva masti. Inulin iz cikorije se smatra prebiotikom, a istraživanja o uticaju inulina na crijevnu mikrobiotu objavljena u časopisu „Gut Microbes“ ukazuju da redovan unos može pomoći regulaciji probave i osjećaja sitosti.

Šta je tačno cikorija kao napitak

Cikorija je osušen i isprzen korijen divlje biljke plavog cvijeta, samljeven u prah koji se priprema kao turska kafa ili filter kafa. Ukus je topao, blago gorak, sa notom karamela. Bez kofeina je.

Kako da je pripremite da ne bude bljutava?

Najveća greška koju ljudi prave jeste da sipaju kašičicu praha u mlaku vodu i očekuju čudo. Cikoriji treba toplota i vrijeme. Kuvajte je tri do četiri minuta u džezvi, isto kao domaću kafu, pa pustite da odstoji minut prije nego što sipate.

Za jaču aromu, dodajte prstohvat cimeta ili koricu pomorandže dok ključa. Ako vam je previše gorka, kap meda rješava stvar. Mlijeko od badema ili ovsa joj odlično pristaje, kravlje takođe, ali tada gubi dio lakoće.

Kada ćete osjetiti razliku?

Već poslije tri do pet dana primjetićete da ujutru ne idete u kupatilo sa tenzijom. Stomak prestaje da bude napumpan poslije ručka, a popodnevna želja za slatkim slabi jer inulin produžava osjećaj sitosti. Nedelju dana je dovoljno da vidite da li vam tijelo odgovara.

Oni koji imaju problem sa želudačnom kiselinom javljaju da im je cikorija prijatnija od kafe. Logično, ne stimuliše lučenje kiseline na isti način.

Kome zdrava zamjena za jutarnju kafu ne odgovara

Trudnice treba da konsultuju ljekara prije redovne upotrebe, jer cikorija može uticati na tonus materice. Ljudi sa žučnim kamencima takođe moraju biti oprezni, pošto stimuliše rad žučne kese. Alergija na ambroziju često ide ruku pod ruku sa osjetljivošću na cikoriju.

Za sve ostale, ovo je najjeftiniji upgrade jutarnje rutine koji možete da napravite. Kesica od dvjesta grama traje skoro mjesec dana i košta manje od jedne kafe u kafiću.

Mali trik koji mijenja sve

Ne bacajte odjednom kafu. Prvih nedjelju dana miješajte pola kašičice cikorije sa pola kašičice mljevene kafe. Tijelo se navikne postepeno, glavobolja od odvikavanja izostaje, a vi zadržavate ritual koji volite.

Poslije dvije nedjelje, većina ljudi pređe na čistu cikoriju i ne vraća se. Razlog je jednostavan, jutro postaje mirnije, prenosi Krstarica.

