Sutra su Duhovske zadušnice: Sveštenici objasnili šta je suština toga dana

Srpska pravoslavna crkva i vjernici u subotu, 30. maja, obilježavaju Duhovske zadušnice, u narodu poznate i kao ljetnje zadušnice.
Odlazak na groblje tokom zadušnica u narodu se smatra važnom obavezom porodice i srodnika. Ukoliko neko nije u mogućnosti da ode na groblje, svijeću može da zapali i u crkvi.
Sveštenici ističu da je suština zadušnica molitva za pokojnike, a ne običajno okupljanje uz hranu i piće.
Iako je u narodu dugo postojao običaj da se na groblje nose razna jela, danas se vjernicima savjetuje da umjesto toga ponesu kuvano žito, vino i svijeće, što su i tradicionalni darovi koji se prinose u crkvi.
Poželjno je da se pred zadušnice očisti grobno mjesto, ukloni korov i uredi okolina spomenika.
Mnogi vjernici na groblje donose i svježe cvijeće, kao znak poštovanja i sjećanja na preminule. I kada nije moguće ostaviti cvijeće, važno je da grob bude čist i uredan.
U pojedinim krajevima i danas se čuvaju stara narodna vjerovanja vezana za zadušnice.
Tako se u istočnoj Srbiji vjeruje da svijeća upaljena na zadušnice treba da gori do narednih zadušnica, jer će u suprotnom pokojnik „biti u mraku“ tokom cijele godine.
U vranjskom kraju postoji običaj da se za duše umrlih otpija voda iz posebno kupljenog bakarnog kotla, prenosi InfoBijeljina.
Takođe, u pojedinim istočnim krajevima na zadušnice se ne radi ništa sa vunom, a makaze se drže zatvorene, kako bi, prema narodnom vjerovanju, i vučje čeljusti ostale zatvorene.
