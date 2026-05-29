Sutra su Duhovske zadušnice: Sveštenici objasnili šta je suština toga dana

29.05.2026 09:49

Srpska pravoslavna crkva i vjernici u subotu, 30. maja, obilježavaju Duhovske zadušnice, u narodu poznate i kao ljetnje zadušnice.

Paljenje svijeća i molitva najvažniji

Odlazak na groblje tokom zadušnica u narodu se smatra važnom obavezom porodice i srodnika. Ukoliko neko nije u mogućnosti da ode na groblje, svijeću može da zapali i u crkvi.

Sveštenici ističu da je suština zadušnica molitva za pokojnike, a ne običajno okupljanje uz hranu i piće.

Iako je u narodu dugo postojao običaj da se na groblje nose razna jela, danas se vjernicima savjetuje da umjesto toga ponesu kuvano žito, vino i svijeće, što su i tradicionalni darovi koji se prinose u crkvi.

Urediti grob i donijeti cvijeće

Poželjno je da se pred zadušnice očisti grobno mjesto, ukloni korov i uredi okolina spomenika.

Mnogi vjernici na groblje donose i svježe cvijeće, kao znak poštovanja i sjećanja na preminule. I kada nije moguće ostaviti cvijeće, važno je da grob bude čist i uredan.

Narodna vjerovanja

U pojedinim krajevima i danas se čuvaju stara narodna vjerovanja vezana za zadušnice.

Tako se u istočnoj Srbiji vjeruje da svijeća upaljena na zadušnice treba da gori do narednih zadušnica, jer će u suprotnom pokojnik „biti u mraku“ tokom cijele godine.

U vranjskom kraju postoji običaj da se za duše umrlih otpija voda iz posebno kupljenog bakarnog kotla, prenosi InfoBijeljina.

Takođe, u pojedinim istočnim krajevima na zadušnice se ne radi ništa sa vunom, a makaze se drže zatvorene, kako bi, prema narodnom vjerovanju, i vučje čeljusti ostale zatvorene.

