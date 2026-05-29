Bilo bi lijepo da je jeftinije: Kakve su cijene ljetovanja u Hrvatskoj

Turistička sezona u Hrvatskoj se uveliko zahuktava, a prvi podaci pokazuju blagi rast dolazaka i noćenja, ali i sve izraženije nezadovoljstvo dijela malih iznajmljivača.
Iako Splitsko-dalmatinska županija broji dva odsto dolazaka i jedan odsto noćenja više, mali iznajmljivači u Hrvatskoj su zabrinuti.
Kažu, kako jul za njih nije ni približno ispunio očekivanja te da nije bukiran kao prošle godine.
Uprkos apelima vlade i ministra turizma Hrvatske da spuste cijene 10 do 20 odsto, iznajmljivači na Jadranskoj obali to očigledno nisu poslušali. Prvi veliki talas turista već je stigao u Dalmaciju, a mnoge su dočekale čak i više cijene.
U Dalmaciji odmara već 50.000 turista. Od toga 12.000 u Splitu, gdje su za jedno noćenje morali odvojiti minimalno 90 evra (180 KM). I dobro su prošli.
"600 evra (1.200 KM) za tri noći. Skupo je, ali ne previše jer smo u centru grada pa smo to i očekivali. Lijepo je, divno mjesto i sretni smo”, kaže Majkl iz Irske za RTL.
Betina iz Njemačke za dvije noći platila je 300 evra (600 KM), a na pitanje, je li joj to skupo i šta misli o cijeni, rekla je: "Da, skupo je!".
Sa druge strane Oto iz Estonije kaže da je za četiri osobe platio 350 evra (700 KM) za dvije noći.
Na pitanje, je li mu to skupo, kaže: "Bilo bi lijepo da je jeftinije".
