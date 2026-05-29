Oglasio se AMS RS: Evo kakvi su uslovi za vožnju

Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH uslovi za vožnju su povoljni i saobraća se redovno, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Zbog proslave maturske večeri i defilea maturanata, od 18.00 do 21.00 čas biće obustavljen saobraćaj na dionici magistralnog puta Podromanija-Rogatica, u Ulici srpske sloge u Rogatici.

U toku je obnova magistralnog puta, poznatog kao "brza cesta" Klašnice-Banjaluka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa iz AMS-a apeluju da vozači budu strpljivi, prenosi SRNA.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina, saobraćaj se za vozila do tri i po tone odvija naizmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko tri i po tone saobraćaj i dalje obustavljen, i preusmjerava se na alternativne pravce.

Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega će do kraja godine biti izmijenjen režim saobraćaja. Potpuna obustava saobraćaja na ovoj dionici dugoj 41,4 kilometra planirana je do 30. juna.

Za vrijeme obustave vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Ova zabrana ne važi za vozila lokalnog stanovništva, kao i vozila hitnih službi.

Zbog izgradnje auto-puta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Crkvina-Modriča.

Na ulazu u Bijeljinu iz pravca Brčkog u toku je rekonstrukcija i dogradnja mosta preko Majevičkog kanala zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja.

Sva vozila ukupne mase do tri i po tone biće usmjerena na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini gradilišta, dok će se vozila veće nosivosti usmjeravati preko regionalnog puta kroz naselje Velika Obarska.

Zbog izgradnje priključka javne infrastrukture na dionici magistralnog puta Banjaluka četiri-Banjaluka pet izmijenjen je režim saobraćaja do 31. maja.

Usljed oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa premašuje 30 tona.

Zbog radova, saobraćaj je izmijenjen na putnim pravcima Lamovita-Ivanjska, Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/, Karakaj-Drinjača, kao i Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, gdje se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Zbog uređenja razdjelnog pojasa za 2025. i 2026. godinu izmijenjen je režim saobraćaja na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj.

Na kamenolomu Han Derventa, na magistralnom putu Lapišnica-Ljubogošta, svakodnevno i subotom dolazi do povremene obustave saobraćaja između 12.00 i 16.00 časova, zbog bušačko minerskih radova.

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, vozačima se skreće pažnja na aktivirano klizište, zbog čega je neophodan dodatni oprez i sporija vožnja. Brzina kretanja ograničena je na 20 kilometara na čas.

U Federaciji BiH /FBiH/ na magistralnim putevima Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila nosivosti do 3,5 tone, dok je za vozila veće nosivosti i dalje obustavljen.

Na magistralnom putu prema graničnom prelazu Izačić-Bihać u toku je rekonstrukcija mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilazinicu u neposrednoj blizini radova, naizmjeničnim propuštanjem.

Na graničnim prelazima u BiH zadržavanja su do 30 minuta.

Na prelazu Prisika ponovo je počela kontrola i rad, ali i dalje u otežanim uslovima, pa se vozači mole da koriste druge granične prelaze.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila nosivosti do 3,5 tone, a Karakaj za sve kategorije vozila.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.