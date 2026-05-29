Idealno vrijeme za boravak napolju: Živa u termometru danas ide do 31 stepen

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će, nakon vedrog i svježeg jutra, biti sunčano uz promjenljivu oblačnost i toplo.

Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena, povremeno i jaka bura, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od 24 do 28, na jugu do 31 stepen Celzijusov, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Han Pijesak, Sarajevo šest, Ribnik, Čemerno sedam, Mrkonjić Grad, Rudo, Bjelašnica, Zenica osam, Tuzla devet, Doboj, Novi Grad 10, Banjaluka, Prijedor, Livno 11, Bijeljina, Bileća 13, Mostar 14, Trebinje 17, Neum 18 stepeni Celzijusovih.