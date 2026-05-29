Vens: SAD i Iran blizu sporazuma

29.05.2026 07:33

Потпредсједник САД-а Џејмс Дејвид Венс држи говор.
Foto: Tanjug/AP/Jonathan Ernst

Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens izjavio je danas da su Vašington i Teheran veoma blizu postizanja sporazuma, ali da pregovori još traju i da nije izvjesno kada bi američki predsjednik Donald Tramp mogao da potpiše memorandum o razumijevanju.

"Još nismo stigli do toga, ali smo veoma blizu i nastavićemo da radimo na tome", rekao je Vens novinarima komentarišući pregovore sa Iranom.

On je, kako prenosi CBS Njuz, naveo da su dve strane ostvarile "veliki napredak", ali da još postoje nesuglasice oko pojedinih formulacija u tekstu mogućeg sporazuma.

"Teško je reći tačno kada, ili da li će predsjednik potpisati memorandum o razumijevanju. Još usaglašavamo pojedine jezičke formulacije", rekao je Vens.

Prema njegovim riječima, iranski pregovarači "žele sporazum", ali se i dalje razgovara o pojedinim pitanjima, uključujući moguća ograničenja iranskog nuklearnog programa.

"Razmjenjujemo prijedloge sa njima. Smatramo da, barem za sada, pregovaraju u dobroj vjeri i ostvarujemo određeni napredak", rekao je Vens.

On je izrazio nadu da će pregovori napredovati i da će Tramp biti u poziciji da podrži sporazum, ali je naglasio da to još nije izvjesno.

Američki izvori prethodno su naveli da je postignut preliminarni dogovor o memorandumu o razumijevanju kojim bi primirje između SAD i Irana bilo produženo za 60 dana i otvoreni pregovori o iranskom nuklearnom programu, ali da se još čeka odobrenje predsjednika Trampa, prenosi Tanjug.

