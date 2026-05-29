Logo
Large banner

Zemljotres pogodio BiH

Autor:

ATV
29.05.2026 07:20

Komentari:

1
Земљотрес магнитуде 3,8 јединица по Рихтеровој скали погодио је ноћас подручје југоисточне Босне и Херцеговине, у близини Требиња.
Foto: Printscreen/X/EMSC

Zemljotres magnitude 3,8 jedinica po Rihterovoj skali pogodio je noćas područje jugoistočne Bosne i Hercegovine, u blizini Trebinja.

Prema podacima seizmoloških službi, potres se dogodio nešto iza ponoći po lokalnom vremenu.

Epicentar je bio 11 kilometara sjeverozapadno od Trebinja i oko 72 kilometra jugoistočno od Mostara, na dubini od 10 kilometara.

Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti ili povrijeđenim osobama.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Zemljotres

Bosna i Hercegovina

Trebinje

Rihterova skala

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Хороскоп

Zanimljivosti

Horoskop za 29. maj: Ovaj znak danas donosi presudnu odluku

2 h

0
Крст у Српској православној цркви.

Društvo

Sveti Novomučenik Vukašin: Simbol stradanja koji je svojim mirom porazio zlo

2 h

0
Дрон погодио зграду у Румунији.

Svijet

Dron pogodio stambenu zgradu u Rumuniji: Ima povrijeđenih, evakuisano 70 stanara

2 h

1
Судија држи чекић у судници

Svijet

Državljanin BiH osuđen u Gracu: Na parkingu napravio štetu od 20.000 evra

2 h

0

Više iz rubrike

Америка потврдила смрт Бајре Икановића и уклонила га са ОФАК-ове листе

BiH

Amerika potvrdila smrt Bajre Ikanovića i uklonila ga sa OFAK-ove liste

10 h

0
Застава БиХ и ОХР-а

BiH

Cicović: Iznenadni "povratak" Bilta i Petriča - spremaju novu podvalu protiv Srpske

11 h

0
Пресуда Дураковићу у Сарајеву

BiH

Nepravda nad srpskim žrtvama dokazana oslobađajućom presudom u Sarajevu

14 h

0
насловна ова слика

BiH

Šta će biti sa OHR-om u BiH?

14 h

4

  • Najnovije

09

49

Sutra su Duhovske zadušnice: Sveštenici objasnili šta je suština toga dana

09

48

Kraj ere "tenkovanja": NBA uvodi revolucionarna pravila za draft-lutriju

09

44

Našao smotak novčanica od 100 KM pa sve oduševio potezom

09

38

Rumunska vojska pratila dron koji je udario u zgradu: Zašto ga nije oborila?

09

37

Potpisani memorandumi sa predstavnicima američkih kompanija

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner