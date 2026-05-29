Zemljotres pogodio BiH

Autor:ATV
Komentari:1
Zemljotres magnitude 3,8 jedinica po Rihterovoj skali pogodio je noćas područje jugoistočne Bosne i Hercegovine, u blizini Trebinja.
Prema podacima seizmoloških službi, potres se dogodio nešto iza ponoći po lokalnom vremenu.
Epicentar je bio 11 kilometara sjeverozapadno od Trebinja i oko 72 kilometra jugoistočno od Mostara, na dubini od 10 kilometara.
Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti ili povrijeđenim osobama.
#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 21 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) May 28, 2026
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/4DZ761M1tX
