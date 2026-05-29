Zemljotres pogodio BiH

Zemljotres magnitude 3,8 jedinica po Rihterovoj skali pogodio je noćas područje jugoistočne Bosne i Hercegovine, u blizini Trebinja.

Prema podacima seizmoloških službi, potres se dogodio nešto iza ponoći po lokalnom vremenu.

Epicentar je bio 11 kilometara sjeverozapadno od Trebinja i oko 72 kilometra jugoistočno od Mostara, na dubini od 10 kilometara.

Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti ili povrijeđenim osobama.