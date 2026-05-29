Državljanin BiH osuđen u Gracu: Na parkingu napravio štetu od 20.000 evra

29.05.2026 07:04

Sud u Gracu osudio je državljanina Bosne i Hercegovine koji je u kokainskom delirijumu skakao po parkiranim automobilima, pričinivši štetu od 20.000 evra.

On je osuđen na godinu dana zatvorske kazne te je obavezan da nadoknadi štetu.

„Vidio sam uživo kako skače po mojoj tesli. Nije htio da siđe. Tek kada se uključio alarm, pobjegao je”, rekao je vlasnik oštećenog automobila koji je na sudu opisao užasni trenutak kada je muškarac odjednom počeo da divlja po parkiranim vozilima.

Izgubio kontrolu

Prema optužnici, ovaj 24-godišnjak iz BiH je u septembru prošle godine, nakon konzumiranja kokaina, izgubio kontrolu.

„U stanju opijenosti skakao je po automobilima“, navodi se u optužnici. Nanio je štetu na više skupocjenih vozila u Gracu.

„Skakao je kao pomahnitao, s haube na haubu“, izjavila je jedna svjedokinja prema „Kleinen Zeitung“.

Vlasnik izvukao “deblji kraj”

Čak je i pokušaj jednog vlasnika da ga zaustavi završio prilično bolno po vlasnika. Naime, pri pokušaju da obuzda muškarca, ovaj je pao i teško se povrijedio, prenose Nezavisne.

Na sudu je opisano njegovo ovisničko ponašanje, uključujući i psihičke poremećaje. Sam muškarac je govorio o halucinacijama i stanjima straha. Na kraju je osuđen na 12 mjeseci zatvora i mora da nadoknadi pričinjenu štetu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

