Nebenzja: Kijev pokazao svoju terorističku suštinu - na rukama Zapada je krv djece

29.05.2026 08:37

представник Русије при УН Василиј Небензја
Kijevski režim je ponovo pokazao svoju terorističku suštinu nanijevši varvarski udar na koledž u Starobeljsku, izjavio je ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzja.

„Surovost s kojom se kijevski režim obračunao sa djecom može se uporediti sa onim što su radili nacisti“, rekao je Nebenzja tokom sastanka Savjeta bezbjednosti UN. Bez obzira na to koliko Kijev pokušava da se opravda i koliko se takozvani vodeći zapadni mediji trude da zažmure na ono što se dogodilo, napad u noći 22. maja bio je ciničan teroristički čin, naglasio je Nebenzja.

Prema njegovim riječima, niz evropskih država odlučio je da ne reaguje na tragediju u LNR. „Rusiju ne čudi reakcija Zapada na tragediju, to su zemlje koje godinama snabdijevaju Kijev oružjem i novcem“, naveo je Nebenzja, dodajući da je na rukama zapadnih država krv djece iz Starobeljska.

On je istakao da Zelenski i njegovi sponzori ne traže dijalog o mirnom rješenju, već čine sve da eskaliraju sukob. „Evropski lideri su potpuno i nepovratno otpisali Ukrajinu, pokušavajući da kupe vrijeme za svoje pripreme za rat sa Rusijom. Spremni su da i dalje do krajnjih granica iscrpljuju napaćenu zemlju, ratujući protiv Rusije pomoću nje - do posljednjeg Ukrajinca“, istakao je Nebenzja.

Govoreći o odgovoru Rusije na napad u LNR, Nebenzja je kazao da udari na civilne objekte nikad nisu bili planirani i nisu izvođeni.

„Ova odmazda u ukrajinskoj prestonici direktna je posljedica namjernih postupaka Zelenskog i njegovih saradnika u cilju podsticanja sukoba“, ukazao je on. Ruske oružane snage će, zaključio je Nebenzja, nastaviti da sprovode ciljeve Specijalne vojne operacije dok se bezbjednosne prijetnje koje dolaze sa ukrajinske teritorije potpuno ne eliminišu.

Podsjetimo, ukrajinski dronovi su u noći između četvrtka i petka pogodili dom koledža u Starobeljsku u kojem se nalazilo 86 učenika. Usljed napada došlo je do urušavanja zgrade, poginuo je 21 student, dok su 44 osobe povrijeđene, prenosi Sputnjik.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

