Ruska PVO oborila 208 ukrajinskih dronova

Autor:ATV
Komentari:0
Snage protivvazdušne odbrane Rusije tokom protekloj noći presrele su i uništile 208 ukrajinskih bespilotnih letjelica avionskog tipa, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
Prema navodima resora, dronovi su oboreni u periodu od 20.00 časova 28. maja do 07.00 časova 29. maja iznad više ruskih regiona, uključujući Belgorodsku, Brjansku, Vladimirsku, Voronješku, Volgogradsku, Kursku, Orlovsku, Rostovsku, Saratovsku, Tversku i Jaroslavsku oblast.
Ove letjelice su takođe neutralisane iznad Krasnodarskog kraja, Krima i akvatorije Azovskog mora, prenosi Sputnjik.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
09
49
09
48
09
44
09
38
09
37
Trenutno na programu