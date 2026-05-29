Ruska PVO oborila 208 ukrajinskih dronova

Autor:

ATV
29.05.2026 08:24

На овој слици направљеној из видеа који је доставила прес-служба руског Министарства одбране у сриједу, 27. маја 2026. године, руски војник лансира дрон за акцију на неоткривеној локацији у Украјини.
Foto: Tanjug/Russian Defense Ministry Press via AP

Snage protivvazdušne odbrane Rusije tokom protekloj noći presrele su i uništile 208 ukrajinskih bespilotnih letjelica avionskog tipa, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Prema navodima resora, dronovi su oboreni u periodu od 20.00 časova 28. maja do 07.00 časova 29. maja iznad više ruskih regiona, uključujući Belgorodsku, Brjansku, Vladimirsku, Voronješku, Volgogradsku, Kursku, Orlovsku, Rostovsku, Saratovsku, Tversku i Jaroslavsku oblast.

Ove letjelice su takođe neutralisane iznad Krasnodarskog kraja, Krima i akvatorije Azovskog mora, prenosi Sputnjik.

