Ruska PVO oborila 208 ukrajinskih dronova

Snage protivvazdušne odbrane Rusije tokom protekloj noći presrele su i uništile 208 ukrajinskih bespilotnih letjelica avionskog tipa, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Prema navodima resora, dronovi su oboreni u periodu od 20.00 časova 28. maja do 07.00 časova 29. maja iznad više ruskih regiona, uključujući Belgorodsku, Brjansku, Vladimirsku, Voronješku, Volgogradsku, Kursku, Orlovsku, Rostovsku, Saratovsku, Tversku i Jaroslavsku oblast. Ove letjelice su takođe neutralisane iznad Krasnodarskog kraja, Krima i akvatorije Azovskog mora, prenosi Sputnjik.

