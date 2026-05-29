Šta zapravo znači Huavei, šta Samsung, a šta Šaomi

Kada danas čujemo imena poput Šaomi, Huavei ili OnePlus, odmah pomislimo na telefone, tablete i pametne uređaje.
Ipak, iza tih neobičnih naziva često stoje zanimljive simbolike koju većina korisnika nikada nije primijetila.
Ime Šaomi na kineskom znači "malo proso" ili "zrno pirinča". Osnivač Lei Jun objasnio je da naziv simbolizuje ideju da i nešto malo može da postane ogromno.
Postoji i dublje značenje. "Šao" se povezuje sa budističkim konceptom da jedno malo zrno može imati ogromnu snagu, dok "Mi" mnogi tumače kao skraćenicu za "Mobile Internet" ili čak "Mišn Imposibl", jer je kompanija u početku djelovala kao nemoguća misija protiv tada dominantnih brendova.
Danas je Šaomi jedan od najvećih proizvođača telefona na svijetu, ali ime i dalje podsjeća na skroman početak kompanije.
Naziv Huavei sastoji se od dve kineske riječi. "Hua" se često povezuje sa Kinom ili pojmom "sjajno", dok "Vei" znači dostignuće ili moć.
Kombinacija se najčešće prevodi kao "kinesko dostignuće" ili "velika kineska moć". To zapravo savršeno opisuje ambiciju kompanije koja je od proizvođača telekom opreme postala globalni tehnološki gigant.
Zanimljivo je da se ime Huavei dugo pogrešno izgovaralo širom svijeta, pa je kompanija čak pravila posebne marketinške kampanje kako bi ljudi naučili pravilan izgovor.
Ime Lenovo nastalo je spajanjem dvije reči.
"Le" dolazi iz originalnog naziva kompanije "Ledžend", dok "novo" na latinskom znači upravo "novo". Dakle, Lenovo praktično znači "nova legenda".
Kompanija je promijenila ime kada je krenula u globalnu ekspanziju, jer je naziv "Ledžend" bio previše generički i teško zaštititi na međunarodnom tržištu.
Kod OnePlus priča je jednostavnija, ali veoma pametno osmišljena.
Broj "1" predstavlja najbolji mogući proizvod ili standard, dok "Plus" simbolizuje želju kompanije da ponudi nešto više od konkurencije. Cijela filozofija kasnije je pretočena i u čuveni slogan "Never Setl".
Ime Samsung dolazi iz korejskog jezika i sastoji se od dvije reči: "Sam" znači tri, a "Sung" znači zvijezda.
Osnivač kompanije želio je naziv koji simbolizuje nešto veliko, moćno i vječno. U korejskoj kulturi broj tri predstavlja snagu i veličinu, dok zvijezde simbolizuju trajnost i uspjeh.
Zanimljivo je da Samsung u početku uopšte nije bio tehnološka kompanija. Firma je osnovana još 1938. godine i prvobitno se bavila trgovinom hrane, rezancima i sušenom ribom. Tek decenijama kasnije kompanija je ušla u svijet elektronike i postala jedan od najvećih proizvođača telefona, televizora i čipova na planeti.
Stari Samsung logo čak je imao tri zvijezde, direktnu referencu na samo ime kompanije.
HONOR je dobio ime po engleskoj riječi "honor", odnosno "čast".
Kompanija je željela naziv koji zvuči internacionalno, premium i lako pamtljivo širom svijeta. Ideja je bila da telefoni predstavljaju kvalitet i ponos korisnika koji ih koriste.
Honor je prvobitno bio podbrend kompanije Huavei, fokusiran na mlađu publiku i povoljnije uređaje. Kasnije je postao zaseban brend, ali je zadržao filozofiju modernog dizajna i jakih performansi po nižoj cijeni, prenosi "Kurir".
