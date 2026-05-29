Logo
Large banner

Šta zapravo znači Huavei, šta Samsung, a šta Šaomi

Autor:

ATV
29.05.2026 08:21

Komentari:

0
Шта заправо значи Хуавеи, шта Самсунг, а шта Шаоми

Kada danas čujemo imena poput Šaomi, Huavei ili OnePlus, odmah pomislimo na telefone, tablete i pametne uređaje.

Ipak, iza tih neobičnih naziva često stoje zanimljive simbolike koju većina korisnika nikada nije primijetila.

Šaomi: "malo zrno pirinča" koje je osvojilo svijet

Ime Šaomi na kineskom znači "malo proso" ili "zrno pirinča". Osnivač Lei Jun objasnio je da naziv simbolizuje ideju da i nešto malo može da postane ogromno.

policija hrvatska

Region

Atumobil sletio sa puta, ima poginulih: Teška nesreća u Hrvatskoj

Postoji i dublje značenje. "Šao" se povezuje sa budističkim konceptom da jedno malo zrno može imati ogromnu snagu, dok "Mi" mnogi tumače kao skraćenicu za "Mobile Internet" ili čak "Mišn Imposibl", jer je kompanija u početku djelovala kao nemoguća misija protiv tada dominantnih brendova.

Danas je Šaomi jedan od najvećih proizvođača telefona na svijetu, ali ime i dalje podsjeća na skroman početak kompanije.

Huavei: Ime koje zvuči moćno

Naziv Huavei sastoji se od dve kineske riječi. "Hua" se često povezuje sa Kinom ili pojmom "sjajno", dok "Vei" znači dostignuće ili moć.

Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Nismo ponovili greške iz Iraka

Kombinacija se najčešće prevodi kao "kinesko dostignuće" ili "velika kineska moć". To zapravo savršeno opisuje ambiciju kompanije koja je od proizvođača telekom opreme postala globalni tehnološki gigant.

Zanimljivo je da se ime Huavei dugo pogrešno izgovaralo širom svijeta, pa je kompanija čak pravila posebne marketinške kampanje kako bi ljudi naučili pravilan izgovor.

Lenovo: Spoj legende i latinskog jezika

Ime Lenovo nastalo je spajanjem dvije reči.

"Le" dolazi iz originalnog naziva kompanije "Ledžend", dok "novo" na latinskom znači upravo "novo". Dakle, Lenovo praktično znači "nova legenda".

Дивљање на путу код Мостара

Gradovi i opštine

Snimljeno divljanje na putu u BiH, navodno izazvao nesreću

Kompanija je promijenila ime kada je krenula u globalnu ekspanziju, jer je naziv "Ledžend" bio previše generički i teško zaštititi na međunarodnom tržištu.

OnePlus: Filozofija "uvijek više"

Kod OnePlus priča je jednostavnija, ali veoma pametno osmišljena.

Broj "1" predstavlja najbolji mogući proizvod ili standard, dok "Plus" simbolizuje želju kompanije da ponudi nešto više od konkurencije. Cijela filozofija kasnije je pretočena i u čuveni slogan "Never Setl".

Samsung: "Tri zvijezde" koje simbolizuju veličinu

Ime Samsung dolazi iz korejskog jezika i sastoji se od dvije reči: "Sam" znači tri, a "Sung" znači zvijezda.

Osnivač kompanije želio je naziv koji simbolizuje nešto veliko, moćno i vječno. U korejskoj kulturi broj tri predstavlja snagu i veličinu, dok zvijezde simbolizuju trajnost i uspjeh.

Ротација полиција

Hronika

Avganistanac nanio teške povrede nožem Srbinu: Mladić (22) se bori za život

Zanimljivo je da Samsung u početku uopšte nije bio tehnološka kompanija. Firma je osnovana još 1938. godine i prvobitno se bavila trgovinom hrane, rezancima i sušenom ribom. Tek decenijama kasnije kompanija je ušla u svijet elektronike i postala jedan od najvećih proizvođača telefona, televizora i čipova na planeti.

Stari Samsung logo čak je imao tri zvijezde, direktnu referencu na samo ime kompanije.

Honor: ime koje znači čast i prestiž

HONOR je dobio ime po engleskoj riječi "honor", odnosno "čast".

Kompanija je željela naziv koji zvuči internacionalno, premium i lako pamtljivo širom svijeta. Ideja je bila da telefoni predstavljaju kvalitet i ponos korisnika koji ih koriste.

Honor je prvobitno bio podbrend kompanije Huavei, fokusiran na mlađu publiku i povoljnije uređaje. Kasnije je postao zaseban brend, ali je zadržao filozofiju modernog dizajna i jakih performansi po nižoj cijeni, prenosi "Kurir".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Huavej

Samsung

pametni telefoni

Imena kompanija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

пјевачица млада дјевојка

Scena

Džejla Ramović: Bila sam zaljubljena u Milana Stankovića

1 h

0
materinski dodatak mama beba

Društvo

Najljepše vijesti stižu iz porodilišta: Rođeno 17 beba

1 h

0
Рибе у језеру.

Srbija

Jeziv prizor na Gružanskom jezeru: Izvučeno više od tone i po uginule ribe

1 h

0
Трактор ради на њиви.

Hronika

Tokom kopanja njive pronašao ljudski skelet: Horor u Surčinu

1 h

0

Više iz rubrike

Стижу лажни мејлови с праве Мајкрософтове адресе

Nauka i tehnologija

Stižu lažni mejlovi s prave Majkrosoftove adrese

15 h

0
Младић сједи испред рачунара у зеленој мајици са слушалицама на ушима.

Nauka i tehnologija

Lažne zamke vrebaju nestrpljive igrače: Ako vidite ovu ponudu – ne klikćite

20 h

0
Стижу претплате на Инстаграм и Фејсбук - ово су цијене

Nauka i tehnologija

Stižu pretplate na Instagram i Fejsbuk - ovo su cijene

20 h

1
Кофер и торба у чекаоници на аеродрому.

Nauka i tehnologija

Sve veći broj Slovenaca koristi AI za planiranje putovanja: Ovo su najčešća pitanja

21 h

1

  • Najnovije

09

48

Kraj ere "tenkovanja": NBA uvodi revolucionarna pravila za draft-lutriju

09

44

Našao smotak novčanica od 100 KM pa sve oduševio potezom

09

38

Rumunska vojska pratila dron koji je udario u zgradu: Zašto ga nije oborila?

09

37

Potpisani memorandumi sa predstavnicima američkih kompanija

09

35

Ako imate neko od ovih prezimena, vučete korijene od najmoćnijih Srba

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner