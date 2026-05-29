Jeziv prizor na Gružanskom jezeru: Izvučeno više od tone i po uginule ribe

29.05.2026 08:03

Рибе у језеру.
Na Gružanskom jezeru kod Knića prethodnih dana zabilježen je masovni pomor ribe koji je uznemirio ribolovce i mještane.

Iz vode je izvučeno više stotina kilograma uginulih primjeraka, a stručnjaci kao glavni uzrok navode pojavu virusa izazvanog naglim klimatskim promjenama.

Gružansko jezero, vještačka akumulacija nastala početkom osamdesetih godina prošlog vijeka, primarno služi za vodosnabdijevanje Kragujevca i okoline, ali je i omiljeno izletište i ribolovački raj. Ipak, posljednji događaji unijeli su nespokoj među posjetioce.

„Dogodilo se ozbiljno uginuće šarana i babuške. Ovu pojavu imamo svake godine tokom mrijesta, ali u znatno manjem obimu. Ove godine vrijeme je bilo prilično promjenljivo, iz toplog je naglo prešlo u hladno. Riba je zbog visokih temperatura rano počela mrijest, kada joj prirodno pada imunitet. Usljed naglog pada temperature došlo je do uginuća velike količine ribe, naročito babuške. Prijavili smo slučaj inspekciji za ribarstvo, policiji u Kniću i vodnom inspektoru, a primjerke smo poslali Veterinarskom specijalističkom institutu u Kraljevu“, izjavio je Milan Milošević, šef Ribočuvarske službe „Balkan eko tim“.

Za nešto više od mjesec dana iz jezera je izvađeno oko 1.500 kilograma uginule babuške i oko 200 kilograma šarana. Ribočuvari i dalje sakupljaju uginule primjerke po mrijestilištima i priobalju.

„Rezultati koje smo dobili potvrđuju prisustvo virusa koji se aktivira u vrijeme mrijesta usljed pada imuniteta ribe. Ništa nismo mogli da učinimo osim da sakupimo uginulu ribu i predamo je kafileriji u Ćupriji“, kaže Milošević, dodajući da je među uginulom ribom bilo primjeraka teških i do sedam kilograma.

Nadležni isključuju mogućnost trovanja ili krivolova, jer bi u tom slučaju pomor bio neselektivan, dok su u ovom slučaju stradale isključivo dvije vrste, što jasno ukazuje na preosjetljivost šarana i babuške tokom reproduktivnog ciklusa u specifičnim vremenskim uslovima.

„Pomor babuške i šarana tokom mrijesta nam je poznat, ali ne pamtimo da je ikada bio u ovolikom obimu. Bilo je strašno gledati stotine mrtvih riba kako plutaju jezerom“, rekao je Krsto Bojković, ribolovac iz Balosave, prenosi Kurir.

