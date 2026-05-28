Zid pao na dječiji krevetac: Drama u Novom Sadu, porodica za dlaku izbjegla tragediju

Zid porodičnog stana u jednoj novosadskoj zgradi obrušio se juče tokom popodneva zbog radova na objektu koji se gradi odmah pored, odnosno tokom dolivanja betona.

Pukom srećom niko nije povrijeđen, iako su se u trenutku obrušavanja u stanu nalazile tri odrasle osobe i dijete. Na teren su izašle sve gradske i inspekcijske službe, kao i investitor objekta, koji kaže da će sanirati štetu.

Čitav zid oko 15 časova pao je u spavaću sobu porodice Đorđević, zajedno sa betonom koji je iscurio sa gradilišta.

Supruga i ja radimo od kuće. Dijete je bilo tu, kao i dadilja. Neposredno prije nego što je zid pao, izašao sam iz spavaće sobe. Krevetac je bio naslonjen na zid koji je popustio. Sreća je što se naša jednogodišnja d‌jevojčica u tom trenutku igrala u hodniku i nije povrijeđena", priča vlasnik stana Miloš Đorđević.

Intervenisali su policija, vatrogasci i nadležne inspekcijske službe, a porodica je odmah evakuisana iz stana.

"Na institucijama je da utvrde tok događaja. Sada je primarno da se stan sanira, vrati struja i ponovo priključe komunalije, kako bismo mogli da iznesemo stvari ili da se vratimo u stan", kaže Đorđević.

Iz firme koja investira u objekat navode da su ih stanari zgrade ranije upozoravali na loš kvalitet objekta u kojem se nalazi oštećeni stan.

Kako kažu, nemaju svoje radnike, već angažuju izvođačke firme, a radove prati i nadzorni organ. Njegova odluka bila je da se beton naliva u više faza, ali izvođač to, tvrde, nije u potpunosti ispoštovao.

"Beton su nalivali u dva navrata. Do polovine su izlili betonsku ploču, ali nisu sačekali da se dovoljno stegne, već su posle manje od sat vremena nastavili sa drugom turom. U tom trenutku zid susednog objekta je popustio. Da je objekat novijeg datuma i kvalitetnije izveden, ne bi bilo problema da se sve uradi od‌jednom", ističe investitor Željko Pudar.

Investitor obećava sanaciju štete

Izražavaju žaljenje zbog onoga što se dogodilo i obećavaju da će šteta biti sanirana.

"Hvala Bogu da niko nije povređen i da u tom trenutku niko nije bio u prostoriji. Stao sam ispred izvođača i rekao da ćemo sve dovesti u red, odnosno da će stan biti u boljem stanju nego što je bio", rekao je Pudar.

Do trenutka objavljivanja, RTS nije dobio odgovor u kojoj je fazi rad inspekcijske službe koja je izašla na teren, a na osnovu čijeg će veštačenja postupati i drugi nadležni organi.

Radovi na sanaciji štete počeli su rano jutros, a investitor tvrdi da će učiniti sve da se porodica što prije vrati u svoj stan.

Do tada će Đorđevići morati sami da se snalaze u, kako kažu, veoma važnom periodu za njihovu porodicu, jer su već za sljedeći vikend zakazali građansko vjenčanje, koje, uprkos novonastalim okolnostima, neće otkazati.