Baštinac: Snaga Srpske je i u energiji

Autor:




Голд институт у Бањалуци
Foto: ATV

Pomoćnik ministra za energetiku Republike Srpske Milan Baštinac rekao je danas da jedna od najvećih snaga Srpske njeno energetsko bogatstvo, zbog čega je cilj da Republika Srpska u tom smislu bude što razvijenija, samostalnija i nezavisnija.

Baštinac je na prvom Evropskom samitu o ekonomiji i bezbjednosti u organizaciji Gold instituta u Banjaluci rekao da je jedan od prioriteta unapređenje energetskog sektora za šta Srpska ima sjajne mogućnosti, te velike prirodne resurse u energiji i rudnim mineralima.

"Naš zadatak je da taj sektor razvijemo uz pomoć novih partnera i investitora koji razumiju poziciju Srpske u kontekstu određenih ograničenja koja dolaze iz evropskih organa", istakao je Baštinac u obraćanju na panelu "Energija, infrastruktura i demokratsko upravljanje".

On je podsjetio da Srpska želi da ostane veliki izvoznik električne energije.

"Energija je jedna od naših snaga. Ona nam donosi ne samo ekonomsku, već političku i svaku drugu stabilnost", pojasnio je Baštinac.

Član Savjetodavnog odbora Gold instituta za međunarodnu saradnju Geri Rabine rekao je da Srpska i balkanske zemlje s ciljem vlastitog razvoja trebaju jačati preduzetnički duh, te se okrenuti inovacijama i savremenim tehnologijama.

On je rekao da balkanskim zemljama u tome efikasno mogu pomoći velike američke kompanije.

U organizaciji Gold instituta za međunarodnu strategiju danas se u Banjaluci održava prvi Evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti na kome je više od 100 učesnika iz preko 20 zemalja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

