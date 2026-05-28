LISTA: Vlada Srpske odredila maksimalne marže za lijekove i namirnice

Vlada Republike Srpske danas je donijela odluku o određivanju marže za određene životne namirnice, hranu za dojenčad i bebe i za sredstva za higijenu, kao i za lijekove.

Odlukom se propisuje maksimalna marža određenih proizvoda od šest odsto u veleprodaji, te osam odsto u maloprodaji.

Ovom odlukom određena je maksimalna marža za:

So za ljudsku ishranu - pakovanje od 0,5 do 1,6 kg,

Životinjska mast - svinjska mast,

Ulje suncokretovo - pakovanje od 0,9 kg/l do 5,5 kg/l,

Biljna mast,

Pasterizovano i sterilizovano mlijeko - pakovanje do 1,6 kg/l,

Jogurt - pakovanje do 1,6 kg/l,

Pšenično brašno - sva pakovanja,

Hljeb od pšeničnog brašna,

Šećer kristal - pakovanje od 0,5 kg do 5,5 kg,

Hrana za dojenčad i hrana za bebe - isključivo zamjena za majčino mlijeko,

Pelene za djecu i za odrasle,

Deterdžent za suđe, tečni - pakovanje do 1 l,

Deterdžent za pranje veša u prahu - pakovanje do 3 kg.

Odlukom se propisuje i marža na lijekove, i to maksimalna marža od osam odsto u veleprodaji i 20 odsto u maloprodaji.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske", a prestaje da važi 31. decembra 2026. godine.

Vlada Republike Srpske danas je utvrdila više prijedloga zakona po hitnom postupku, i to Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske, Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Fondu za restituciju Republike Srpske, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu za razvoj istočnog dijela Republike Srpske.

Utvrđen je i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Akcijskom fondu Republike Srpske, po hitnom postupku, te Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske.