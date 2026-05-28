Logo
Large banner

LISTA: Vlada Srpske odredila maksimalne marže za lijekove i namirnice

Autor:

Stevan Lulić
28.05.2026 13:23

Komentari:

3
Сједница Владе Републике Српске
Foto: Ustupljena fotografija

Vlada Republike Srpske danas je donijela odluku o određivanju marže za određene životne namirnice, hranu za dojenčad i bebe i za sredstva za higijenu, kao i za lijekove.

Odlukom se propisuje maksimalna marža određenih proizvoda od šest odsto u veleprodaji, te osam odsto u maloprodaji.

Ovom odlukom određena je maksimalna marža za:

  • So za ljudsku ishranu - pakovanje od 0,5 do 1,6 kg,
  • Životinjska mast - svinjska mast,
  • Ulje suncokretovo - pakovanje od 0,9 kg/l do 5,5 kg/l,
  • Biljna mast,
  • Pasterizovano i sterilizovano mlijeko - pakovanje do 1,6 kg/l,
  • Jogurt - pakovanje do 1,6 kg/l,
  • Pšenično brašno - sva pakovanja,
  • Hljeb od pšeničnog brašna,
  • Šećer kristal - pakovanje od 0,5 kg do 5,5 kg,
  • Hrana za dojenčad i hrana za bebe - isključivo zamjena za majčino mlijeko,
  • Pelene za djecu i za odrasle,
  • Deterdžent za suđe, tečni - pakovanje do 1 l,
  • Deterdžent za pranje veša u prahu - pakovanje do 3 kg.

Odlukom se propisuje i marža na lijekove, i to maksimalna marža od osam odsto u veleprodaji i 20 odsto u maloprodaji.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske", a prestaje da važi 31. decembra 2026. godine.

Vlada Republike Srpske danas je utvrdila više prijedloga zakona po hitnom postupku, i to Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske, Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Fondu za restituciju Republike Srpske, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu za razvoj istočnog dijela Republike Srpske.

Utvrđen je i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Akcijskom fondu Republike Srpske, po hitnom postupku, te Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vlada Republike Srpske

marže

lijekovi

Komentari (3)
Large banner

Više iz rubrike

Подршка предузећима: Влада издаја 23 милиона КМ

Ekonomija

Podrška preduzećima: Vlada izdaja 23 miliona KM

2 h

0
Шљивични савијач

Ekonomija

Savijač hara u BiH, proizvođači u velikom problemu

2 h

0
Младић са руксаком на рамену стоји испред излога.

Ekonomija

Koliko je Austrija skuplja od Njemačke?

5 h

0
нафта уље бушотина цијене нафте барел

Ekonomija

Cijene nafte se približile najnižem nivou u posljednjih pet nedjelja

8 h

0

  • Najnovije

15

38

"Mobilni telefon može da eksplodira kada grmi"

15

34

Najgori tim Lige šampiona zaradio više od osvajača Lige konferencije

15

30

Šeranić: Od 1. jula uvećan materinski dodatak

15

29

Bitno: Očekivanja od Svjetskog prvenstva

15

25

Dodik nakon sastanka sa Šojguom: U Srpskoj se borimo protiv kolonijalnog jarma i da očuvamo slobodu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner