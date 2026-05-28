Logo
Large banner

Koliko je Austrija skuplja od Njemačke?

Autor:

ATV
28.05.2026 10:24

Komentari:

0
Младић са руксаком на рамену стоји испред излога.
Foto: Pexels/Ruslan Rozanov

Prema najnovijem Preismonitoru (analizi cijena) austrijske Radničke komore (AK), potrošači u toj zemlji plaćaju značajno više za mnoge osnovne prehrambene proizvode nego kupci u Njemačkoj.

Identične, robno iste proizvode u prosjeku je oko 26 odsto skuplje kupiti u Austriji nego u Njemačkoj.

Poređenje cijena

Analiza je obuhvatila 69 istih marki proizvoda u austrijskim i njemačkim onlajn supermarketima prenosi portal "Kroativ".at.

Većina proizvoda u Austriji je bila skuplja - čak 56 od 69 proizvoda (81 odsto).

Primjeri razlika u prosječnim cijenama:

Sladoled (525 ml) – oko 70 odsto skuplji u Austriji

Kafa (18 komada) – oko 84 odsto više

Čips od paprike – oko 93 odsto više

Leća (400 grama) – oko 51 odsto više

Basmati riža (500 grama) – oko 43 odsto skuplje

Većina proizvoda skuplja čak i bez poreza

Čak i kada se usporede neto cijene bez poreza, identični proizvodi su u Austriji u prosjeku oko 22 odsto skuplji nego u Njemačkoj.

Kritika "austrijskog dodatka"

AK ističe da se radi o trajnijem fenomenu koji naziva "Österreich‑Aufschlag" - odnosno dodatnu cijenu koju austrijski potrošači plaćaju, a koja nije jednostavno objašnjiva rastom troškova ili poreza i koju smatraju nepravednom.

Predstavnici AK‑a traže da se takav "dodatak" ukloni i na nacionalnom i na nivou EU, kako bi se potrošačima u Austriji omogućilo povoljnije kupovanje hrane.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Austrija

Njemačka

Cijene

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

нафта уље бушотина цијене нафте барел

Ekonomija

Cijene nafte se približile najnižem nivou u posljednjih pet nedjelja

5 h

0
Нови сточарски див: Гради се комплекс за 22 хиљаде говеда

Ekonomija

Novi stočarski div: Gradi se kompleks za 22 hiljade goveda

13 h

0
Sany Sy 125oh стигао на РиТЕ Угљевик

Ekonomija

RiTE Ugljevik dobio novi bager

15 h

0
Хотел Требиње

Ekonomija

Trebinje – gradi se sve više hotela

16 h

0

  • Najnovije

12

34

Muškarac (41) izboden u stanu: Drama na Čukarici, policija i hitna na terenu

12

32

Teo Milanković iz Prnjavora predstavio svoj projekat u Njujorku

12

29

Hrvatska mijenja zakon: Rad na crno postaje preskup rizik za poslodavce

12

28

Alarm u Austriji: Žena hospitalizovana zbog sumnje na ebolu

12

27

Francuz optužio Đokovića: Stalno to radi

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner