Koliko je Austrija skuplja od Njemačke?

Prema najnovijem Preismonitoru (analizi cijena) austrijske Radničke komore (AK), potrošači u toj zemlji plaćaju značajno više za mnoge osnovne prehrambene proizvode nego kupci u Njemačkoj.

Identične, robno iste proizvode u prosjeku je oko 26 odsto skuplje kupiti u Austriji nego u Njemačkoj.

Poređenje cijena

Analiza je obuhvatila 69 istih marki proizvoda u austrijskim i njemačkim onlajn supermarketima prenosi portal "Kroativ".at.

Većina proizvoda u Austriji je bila skuplja - čak 56 od 69 proizvoda (81 odsto).

Primjeri razlika u prosječnim cijenama:

Sladoled (525 ml) – oko 70 odsto skuplji u Austriji

Kafa (18 komada) – oko 84 odsto više

Čips od paprike – oko 93 odsto više

Leća (400 grama) – oko 51 odsto više

Basmati riža (500 grama) – oko 43 odsto skuplje

Većina proizvoda skuplja čak i bez poreza

Čak i kada se usporede neto cijene bez poreza, identični proizvodi su u Austriji u prosjeku oko 22 odsto skuplji nego u Njemačkoj.

Kritika "austrijskog dodatka"

AK ističe da se radi o trajnijem fenomenu koji naziva "Österreich‑Aufschlag" - odnosno dodatnu cijenu koju austrijski potrošači plaćaju, a koja nije jednostavno objašnjiva rastom troškova ili poreza i koju smatraju nepravednom.

Predstavnici AK‑a traže da se takav "dodatak" ukloni i na nacionalnom i na nivou EU, kako bi se potrošačima u Austriji omogućilo povoljnije kupovanje hrane.