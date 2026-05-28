Logo
Large banner

Ruski naučnici razvili vakcinu protiv novog soja ebole

Autor:

ATV
28.05.2026 11:00

Komentari:

0
Вакцина вакцинација
Foto: pexels/Artem Podrez

Ruski naučnici razvili su novu vakcinu protiv najnovijeg soja virusa ebole, saopštio je ruski ministar zdravlja Mihail Muraško, a vijest je potom podijelila i Ambasada Rusije u Južnoj Africi.

Prema dostupnim informacijama, vakcina bi mogla da pruži zaštitu i od rijetkog Bundibugjo soja ebole, koji je povezan sa nedavnim epidemijama u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi. Naučnici smatraju da bi to moglo da predstavlja važan pomak, jer trenutno ne postoje zvanično odobrene vakcine ili terapije posebno namijenjene ovom soju virusa.

Дрина

Hronika

Nastavljena potraga za dječakom u Drini: Angažovani ronioci, SAJ i vatrogasci

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) nedavno je proglasila epidemiju ebole u Kongu i Ugandi međunarodnom vanrednom situacijom u oblasti javnog zdravlja. Zdravstvene vlasti upozoravaju na brzo širenje virusa i mogućnost prenosa infekcije u susedne zemlje.

Ebola je teško virusno oboljenje koje može da izazove visoku temperaturu, krvarenja, otkazivanje organa i, u mnogim slučajevima, smrtni ishod. Pojedini sojevi ovog virusa imaju stopu smrtnosti i do 90 odsto. Bundibugjo soj smatra se posebno izazovnim, jer vakcine razvijene protiv drugih oblika ebole možda ne pružaju dovoljnu zaštitu od njega.

Ели Голд

Republika Srpska

Eli Gold: Samit u Banjaluci važna prilika za izgradnju odnosa Srpske i SAD

Stručnjaci navode da bi nova ruska vakcina, ukoliko se pokaže efikasnom u daljim istraživanjima i kliničkim ispitivanjima, mogla da unaprijedi globalnu spremnost za buduće epidemije. Ipak, istraživači upozoravaju da je potrebno više naučnih podataka prije nego što vakcina bude mogla šire da se koristi.

Za sada nisu objavljeni detaljni rezultati kliničkih ispitivanja, pa nezavisna potvrda efikasnosti i bezbjednosti ove vakcine još uvijek nije dostupna.

(Kurir)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

ebola

vakcinacija

Ebola virus

Rusija

virus

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ели Голд

Republika Srpska

Eli Gold: Samit u Banjaluci važna prilika za izgradnju odnosa Srpske i SAD

1 h

0
Предсједавајући Голд института генерал Мајкл Флин за говорницом.

Republika Srpska

Flin: Sloboda - primarna potreba svakog ljudskog bića na planeti

1 h

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик почео је обраћање на пленарној сједници Међународног форума о безбједности истакавши да је за мале државе битно понашање великих сила.

Republika Srpska

Dodik u Moskvi: Srpskom narodu bitno koja sila vodi dosljednu i pravednu politiku

1 h

0
Европа постаје најтоплији континент: Научници открили зашто температуре дивљају

Svijet

Evropa postaje najtopliji kontinent: Naučnici otkrili zašto temperature divljaju

1 h

1

Više iz rubrike

Nesanica telefon krevet

Zdravlje

Ljekar otkrio zašto se budimo umorni: Ovo je najveći neprijatelj sna

4 h

0
Женске ноге приказане у ходу у шареним патикама и црним хеланкама

Zdravlje

Stručnjaci saglasni: Svakodnevna šetnja je kljčna za zdravlje

1 d

0
воће бобице трешње дрво

Zdravlje

Evo koliko trešanja smijete pojesti ako pazite na kilažu

1 d

0
бол у глави главобоља

Zdravlje

Otišla u bolnicu zbog gubitka sluha a dočekala je šokantna dijagnoza: "Mislila sam da ću umrijeti"

1 d

0

  • Najnovije

12

32

Teo Milanković iz Prnjavora predstavio svoj projekat u Njujorku

12

29

Hrvatska mijenja zakon: Rad na crno postaje preskup rizik za poslodavce

12

28

Alarm u Austriji: Žena hospitalizovana zbog sumnje na ebolu

12

27

Francuz optužio Đokovića: Stalno to radi

12

21

Kojić: Oslobađanje Durakovića van domena prava, zatvara se mogućnost za ponovno procesuiranje

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner