Ruski naučnici razvili vakcinu protiv novog soja ebole

Ruski naučnici razvili su novu vakcinu protiv najnovijeg soja virusa ebole, saopštio je ruski ministar zdravlja Mihail Muraško, a vijest je potom podijelila i Ambasada Rusije u Južnoj Africi.

Prema dostupnim informacijama, vakcina bi mogla da pruži zaštitu i od rijetkog Bundibugjo soja ebole, koji je povezan sa nedavnim epidemijama u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi. Naučnici smatraju da bi to moglo da predstavlja važan pomak, jer trenutno ne postoje zvanično odobrene vakcine ili terapije posebno namijenjene ovom soju virusa.

Hronika Nastavljena potraga za dječakom u Drini: Angažovani ronioci, SAJ i vatrogasci

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) nedavno je proglasila epidemiju ebole u Kongu i Ugandi međunarodnom vanrednom situacijom u oblasti javnog zdravlja. Zdravstvene vlasti upozoravaju na brzo širenje virusa i mogućnost prenosa infekcije u susedne zemlje.

Ebola je teško virusno oboljenje koje može da izazove visoku temperaturu, krvarenja, otkazivanje organa i, u mnogim slučajevima, smrtni ishod. Pojedini sojevi ovog virusa imaju stopu smrtnosti i do 90 odsto. Bundibugjo soj smatra se posebno izazovnim, jer vakcine razvijene protiv drugih oblika ebole možda ne pružaju dovoljnu zaštitu od njega.

Republika Srpska Eli Gold: Samit u Banjaluci važna prilika za izgradnju odnosa Srpske i SAD

Stručnjaci navode da bi nova ruska vakcina, ukoliko se pokaže efikasnom u daljim istraživanjima i kliničkim ispitivanjima, mogla da unaprijedi globalnu spremnost za buduće epidemije. Ipak, istraživači upozoravaju da je potrebno više naučnih podataka prije nego što vakcina bude mogla šire da se koristi.

Za sada nisu objavljeni detaljni rezultati kliničkih ispitivanja, pa nezavisna potvrda efikasnosti i bezbjednosti ove vakcine još uvijek nije dostupna.

(Kurir)