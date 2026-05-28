Flin: Sloboda - primarna potreba svakog ljudskog bića na planeti

Predsjedavajući Gold instituta general Majkl Flin izjavio je da će Evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti u Banjaluci biti riječ o o bezbjedonosnim izazovima sa kojima se suočava Balkan, kao svijet, ali prvenstveno o slobodi koja je osnov svega.

Evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti, Banjaluka

Flin je rekao da je misija Gold instituta da promoviše slobodu.

"Mi promovišemo slobodu širom svijeta. Sloboda omogućava narodima, društvima i državama da budu inovativni, preduzetni, dozvoljava ljudima da govore, misle i vjeruju slobodno, i o tome ćemo danas razgovarati", rekao je Flin na konferenciji za novinare prije otvaranja Samita koji će okupiti više od 100 učesnika iz preko 20 zemalja.

Prema njegovim riječima, svaki pojedinac koji tvrdi da sloboda nije neophodna, ima sumnjive motive i sistem vrijednosti.

"Primarna potreba svakog ljudskog bića na planeti jeste sloboda", naglasio je Flin.

"Za napredak države potreban lider koji se ne plaši rizika"

Flin je izjavio da je za napredak države potreban odlučan lider koji se ne plaši rizika već sprovodi u djela svoja obećanja.

"Da bi došli ovdje gdje smo sada, trebaju nam ljudi koji preduzmu konkretne korake, jer dosta ljudi priča šta bi kako trebalo, a malo ko to konkretizuje. Za to je potrebno truda, znanja, resursa i hrabrosti", rekao je Flin u obraćanju na Evropskom samitu o ekonomiji i bezbjednosti u Banjaluci.

On je naglasio da cijeni lidere, organizacije i pojedince koji kada kažu da će nešto uraditi, onda to i sprovedu u djelo.

"Ovdje smo zato što su naši lideri rizikovali. Kako starimo, sve smo manje skloni da preuzimamo rizik, pa se možemo probuditi jednog dana i zapitati gdje nam je prošao život", naveo je Flin.

On je istakao da rizik nije isto što i kocka već je to proračunat potez gdje se uzimaju u obzir okolnosti, ulog i ishod.

"Moj lični cilj, kao Amerikanca, je da se borim i zaštitim Ameriku. A naš cilj, kao što je (predsjednik Instituta) Eli Gold rekao, borba za slobodu", istakao je Flin tokom obraćanja na Samitu na kojem je više od 100 učesnika iz preko 20 zemalja.

Prema njegovim riječima, sloboda omogućava ljudima da razmišljaju, vjeruju i govore, što podstiče inovacije, preduzetništvo i kreativnost.

"Ako ste u društvu koje lomi vaš duh i slobodu, uprkos svemu, nećete prosperirati. Vidio sam to na mnogim mjestima, širom svijeta, a pogotovo tokom svoje vojne karijere", upozorio je Flin.

Samit organizuje Gold instituta za međunarodnu strategiju.

Cilj ovog događaja je, između ostalog, predstavljanje Republike Srpske kao mjesta međunarodnog dijaloga.

Na ovom samitu biće upriličena brojna izlaganja, paneli i fokusirane diskusije o temama poput razvoja evropske i transatlantske sigurnosne arhitekture i njene implikacije za Balkan.

Biće razgovarano o ekonomskoj otpornosti, regionalnoj integraciji i investicionim mogućnostima u balkanskim ekonomijama, te o ulozi demokratskih institucija, upravljanju i vladavini prava u smislu podrške bezbjednosti i ekonomskom rastu.