Trišić Babić: Srpska više nije posmatrač, već mjesto gdje se razgovara o budućnosti

U Banjaluci je danas počeo prvi Evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti, organizovan pod pokroviteljstvom Gold institut za međunarodnu saradnju.

Predsjedavajući skupa je Majkl Flin, američki general i bivši savjetnik Donalda Trampa za nacionalnu bezbjednost.

Uvodnu riječ na Samitu imala je vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić, koja je poručila da je Samit jedan od najznačajnijih događaja u novijoj istoriji Srpske.

Istakla je da ovo nije samo konferencija - ovo je poruka da Republika Srpska više nije posmatrač globalnih procesa, već mjesto na kojem se razgovara o budućnosti svijeta, ekonomije, bezbjednosti i slobode.

Njeno obraćanje u nastavku prenosimo u cjelosti:

"Poštovani generale Majkl T. Flin,

Veliko nam je zadovoljstvo i čast što Vas možemo ugostiti u Banjaluci, Republici Srpskoj, te Vam želimo srdačnu dobrodošlicu.

Hvala Vam što se upravo ovdje održava Prvi godišnji evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti, u organizaciji Instituta „Gold“ za međunarodnu strategiju.

Poštovani gospodine Eli M. Gold, predsjedniče Instituta "Gold“ za međunarodnu strategiju, čast nam je i privilegija što prisustvujete ovom značajnom događaju.

Vaša impresivna karijera, duboko znanje i iskustvo koje ste gradili u oblasti međunarodnih odnosa i javnih politika čine Vas jednim od najtraženijih govornika širom svijeta.

Dobro došli u Banjaluku.

Uvaženi gosti,

Cijenjeni govornici i učesnici,

Poštovane dame i gospodo,

Ovo je jedan od najznačajnijih političkih događaja koji se u novijoj istoriji Republike Srpske i njene prijestonice Banjaluke održavaju.

Ovo nije samo konferencija. Ovo je poruka da Republika Srpska više nije posmatrač globalnih procesa, već mjesto na kojem se razgovara o budućnosti svijeta, ekonomije, bezbjednosti i slobode.

Hvala vam što ste se pridružili ovoj važnoj diskusiji i našem nastojanju da ponudimo uvid u strateško promišljanje i postavljanje strateških temelja između različitih aktera i donosilaca odluka koji oblikuju sadašnjost i budućnost naših zemalja.

A kada kažem "donosioci odluka“, ni u kom slučaju ne mislim na one sa strane koji bi odlučivali u naše ime. Naprotiv, mi moramo preuzeti odgovornost za odluke koje će oblikovati sadašnjost i budućnost naroda koji ovdje žive.

Nije slučajno što je general Flin upravo sa srpskim narodom i Republikom Srpskom pronašao zajednički jezik. Postoje vrijednosti koje se prepoznaju bez prevodioca.

General Flin je čovjek koji je, kao i mnogi veliki vojnici u istoriji, najvažnije lekcije naučio u porodici - odanost, disciplinu, hrabrost, odgovornost i žrtvu.

Odrastao je u velikoj porodici, okružen braćom i sestrama, gdje se karakter gradio mnogo prije uniforme.

I srpski narod je oduvijek znao da se najveći ljudi stvaraju upravo u porodici.

Kada su jednom pitali vojvodu Živojina Mišića kako je postao tako dobar general, odgovorio je da je to naučio još kao dijete, odrastajući među brojnom braćom i sestrama, jer je u takvoj kući morao biti i mudar i brz da bi došao do boljeg komada ručka.

To je duh naroda koji razumije i general Flin. Narod koji zna da se snaga države ne mjeri samo oružjem i ekonomijom, nego karakterom ljudi i snagom porodice.

Svjetske političke okolnosti se mijenjaju.

Narodi sve više traže pravo na sopstveni glas, suverenitet i politiku zdravog razuma. Upravo zato je važno što se danas ovdje nalaze ljudi koji vjeruju u slobodu, dijalog i pravo naroda da sami odlučuju o svojoj budućnosti.

Srećna sam, ponosna i uzbuđena što vidim da Banjaluka ima toliko prijatelja i saveznika i što je danas upisana na mapu važnih političkih i diplomatskih centara svijeta.

Posebno je simbolično što jedan američki institut, koji baštini judeo - hrišćanske vrijednosti, slobodu i značaj jednakosti među ljudima, svoje evropsko sjedište osniva upravo u Banjaluci - prijestonici srpskog naroda zapadno od Drine, naroda koji baštini tradiciju Svetog Save.

Još u 13. vijeku Sveti Sava je u Zakonopravilu zapisao da "nijedan čovjek nije vredniji od drugog“. To je vrijednost na kojoj su nastale najbolje civilizacijske ideje slobode i jednakosti.

Sjedinjene Američke Države su tu ideju prenijele svijetu kroz svoju borbu za ljudska prava i slobodu, svoju kulturu, a srpski narod ju je čuvao kroz svoju pravoslavnu tradiciju i vijekovnu borbu za opstanak. Zato ovaj susret nije slučajan.

Balkan je poznat po mnogo čemu. I slavan je i ozloglašen u isto vrijeme. Koja će od te dvije slike preovladati u budućnosti zavisi od mnogih faktora.

Jedan od tih faktora je i pitanje da li će ovaj prostor konačno prestati da bude laboratorija tuđih interesa i postati prostor u kojem narodi sami donose odluke o svojoj budućnosti.

Republika Srpska pozdravlja partnerstva koja donose stabilnost i obostranu korist.

Pozdravlja saradnju, dijalog i predan rad na budućnosti dostojnoj svih nas, a posebno naših mladih generacija.

Gold institut u Banjaluci nije samo organizacija niti jedan politički događaj. On predstavlja pokret za istinsku demokratiju, slobodu govora, suverenitet naroda i politiku zdravog razuma.

Njegovo prisustvo u Banjaluci pokazuje i ambiciju Republike Srpske, ali i iskrenu namjeru Instituta "Gold" da beskompromisno brani te vrijednosti.

Republika Srpska je bila jedan od pionira te politike i onda kada je to bilo najteže.

Nije odustala od svojih principa ni pod sankcijama, pritiscima i pokušajima političkog ponižavanja. I upravo zato danas otvara vrata jednog novog političkog i civilizacijskog trijumfa.

Ali dozvolite mi da kažem i ovo - Republika Srpska ima poštovanje prema svima, ali otvoreno i hrabro podržava tradicionalnu, judeo-hrišćansku porodicu, društvo i vrijednosti.

I nije slučajno što su upravo Srbi i Amerikanci za svoje nacionalne simbole izabrali orla. Orao je simbol slobode, snage, visine i nezavisnosti. On ne puzi, ne krije se i ne živi od tuđih naredbi.

Takvi su i naši narodi kada su najbolji - slobodni, ponosni i okrenuti visinama.

Sa bolom posmatramo to što su hrišćani i Jevreji među najprogonjenijim i najčešćim metama napada u mnogim zemljama svijeta.

Potrebni su odlučnost, hrabrost i snažna judeo-hrišćanska vjera da bi se stalo u zaštitu prava i jednakosti svih.

Strateško razmišljanje znači pretvaranje ideja u djela.

Tu neminovno dolazimo do razlike između političara i državnika.

Državnici su ljudi koji imaju hrabrosti da se suprotstave sistemima koji su godinama pokušavali da upravljaju narodima bez njihove volje.

A Bosna i Hercegovina je možda i najapsurdniji primjer takvog sistema u savremenom svijetu.

Teško je objasniti bilo kom ozbiljnom demokratskom društvu da u srcu Evrope i danas postoji zemlja u kojoj neizabrani stranac može mijenjati zakone, suspendovati institucije i pokušavati da vlada iznad volje naroda.

Takozvani visoki predstavnik postao je simbol jednog vremena u kojem su pojedini centri moći vjerovali da imaju pravo da upravljaju tuđim narodima kao kolonijama.

To nije demokratija. To nije Evropa budućnosti.

I upravo zato Republika Srpska danas ima sve više prijatelja širom svijeta.

Srbi i Amerikanci nisu započeli saradnju juče niti prošle godine. Naša saradnja seže nekoliko stotina godina unazad, a njene najslavnije stranice ispisane su tokom oba svjetska rata.

To istorijsko savezništvo mora biti obnovljeno i osnaženo.

Zato smo se okupili ovdje na ovom Samitu.

Pred nama je vrijeme u kojem Republika Srpska više ne traži svoje mjesto u svijetu - nego ga samouvjereno zauzima.

Hvala vam što ste naši prijatelji i hvala vam što ste dovoljno hrabri da strateški iskoračite iz unaprijed zadatih šablona.

Neka Bog blagoslovi Republiku Srpsku!

Neka Bog blagoslovi Ameriku!

I još jednom hvala Institutu "Gold“ za međunarodnu strategiju što je izabrao Republiku Srpsku za svog partnera u potrazi za istinom, pravdom i saradnjom.

Živjeli!"