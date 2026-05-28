Logo
Large banner

Stevandić: Ne mogu da vladaju sobom, a željeli bi da vladaju Srpskom

Autor:

ATV
28.05.2026 08:15

Komentari:

1
Ненад Стевандић
Foto: ATV

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić poručio je da nema namjeru da popušta onima koji, kako je naveo, ne mogu da vladaju sobom, a imaju ambiciju da upravljaju procesima u Republici Srpskoj.

Stevandić se oglasio na svom profilu na društvenoj mreži Iks, gdje je ukazao na neprimjereno ponašanje pojedinih poslanika u najvišoj zakonodavnoj instituciji Srpske.

"Nemam pravo da popustim onima koji ne mogu da vladaju sobom, a željeli bi da vladaju nečim u Srpskoj. U Narodnoj skupštini postoji nekolicina poslanika kojima ona služi samo za uvrede i laži", napisao je Stevandić.

On je dodao da je poražavajuće stanje u kojem su važnije medijske natpisi od zakonskih odluka.

"Postoje presude, ali koga briga za presude ako postoje mediji koji od njih prave zvijezde", zaključio je predsjednik Narodne skupštine Srpske.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nenad Stevandić

opozicija

Republika Srpska

Narodna skupština Republike Srpske

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Предсједник СНСД-а Милорад Додик на конференцији у Бањалуци

Republika Srpska

Dodik: Doktorandi neće ostati bez posla

1 h

1
нафта уље бушотина цијене нафте барел

Ekonomija

Cijene nafte se približile najnižem nivou u posljednjih pet nedjelja

1 h

0
Европски самит о економији и безбједности у Бањалуци

Banja Luka

Evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti u Banjaluci

1 h

1
Додик у Русији у званичној посјети

Republika Srpska

Dodik na Plenarnoj sjednici o izazovima i prijetnjama međunarodnoj bezbjednosti

1 h

0

Više iz rubrike

Предсједник СНСД-а Милорад Додик на конференцији у Бањалуци

Republika Srpska

Dodik: Doktorandi neće ostati bez posla

1 h

1
Додик у Русији у званичној посјети

Republika Srpska

Dodik na Plenarnoj sjednici o izazovima i prijetnjama međunarodnoj bezbjednosti

1 h

0
Сједница ГО СНСД-а у Бањалуци

Republika Srpska

"SNSD ima više od 40 odsto podrške, kompletna opozicija ispod 30 odsto"

10 h

12
Тадић: Српска није направила погрешан корак, томе свједочи и реакција Шмита због начина на који одлази

Republika Srpska

Tadić: Srpska nije napravila pogrešan korak, tome svjedoči i reakcija Šmita zbog načina na koji odlazi

10 h

0

  • Najnovije

08

59

Dušan otkrio mračne tajne zatvora: Gurali su mu glavu u šolju, mokrili po krevetu..

08

48

Putin svečano dočekan u Astani: Nebo obojeno u bojama ruske zastave

08

47

Sloveniju pogodilo olujno nevrijeme, temperatura pala za 15 stepeni

08

41

Rubio: Kuba je u velikoj nevolji

08

31

Jutjub će automatski označavati AI video sadržaj

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner