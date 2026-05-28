Stevandić: Ne mogu da vladaju sobom, a željeli bi da vladaju Srpskom

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić poručio je da nema namjeru da popušta onima koji, kako je naveo, ne mogu da vladaju sobom, a imaju ambiciju da upravljaju procesima u Republici Srpskoj.
Stevandić se oglasio na svom profilu na društvenoj mreži Iks, gdje je ukazao na neprimjereno ponašanje pojedinih poslanika u najvišoj zakonodavnoj instituciji Srpske.
"Nemam pravo da popustim onima koji ne mogu da vladaju sobom, a željeli bi da vladaju nečim u Srpskoj. U Narodnoj skupštini postoji nekolicina poslanika kojima ona služi samo za uvrede i laži", napisao je Stevandić.
On je dodao da je poražavajuće stanje u kojem su važnije medijske natpisi od zakonskih odluka.
"Postoje presude, ali koga briga za presude ako postoje mediji koji od njih prave zvijezde", zaključio je predsjednik Narodne skupštine Srpske.
Nemam pravo da popustim onima koji ne mogu da vladaju sobom, a željeli bi da vladaju nečim u Srpskoj. U Narodnoj skupštini postoji nekolicina poslanika kojima ona služi samo za uvrede i laži. Postoje presude, ali koga briga za presude ako postoje mediji koji od njih prave zvijezde. pic.twitter.com/HP5zS39aAk— Nenad Stevandić (@nenad_stevandic) May 28, 2026
