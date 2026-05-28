Stevandić: Ne mogu da vladaju sobom, a željeli bi da vladaju Srpskom

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić poručio je da nema namjeru da popušta onima koji, kako je naveo, ne mogu da vladaju sobom, a imaju ambiciju da upravljaju procesima u Republici Srpskoj.

Stevandić se oglasio na svom profilu na društvenoj mreži Iks, gdje je ukazao na neprimjereno ponašanje pojedinih poslanika u najvišoj zakonodavnoj instituciji Srpske.

"Nemam pravo da popustim onima koji ne mogu da vladaju sobom, a željeli bi da vladaju nečim u Srpskoj. U Narodnoj skupštini postoji nekolicina poslanika kojima ona služi samo za uvrede i laži", napisao je Stevandić.

On je dodao da je poražavajuće stanje u kojem su važnije medijske natpisi od zakonskih odluka.

"Postoje presude, ali koga briga za presude ako postoje mediji koji od njih prave zvijezde", zaključio je predsjednik Narodne skupštine Srpske.