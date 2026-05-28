Zbog hantavirusa putnici u Australiji zatvoreni 42 dana

Australijski ministar zdravlja Mark Batler izjavio je da će karantin za putnike koji su u zemlju vraćeni sa kruzera "Hondius" , na kojem se pojavio hantavirus, biti produžen na ukupno 42 dana.

"Putnici su obaviješteni o savjetu i odluci vlade. Drago mi je što mogu reći da su i dalje dobro", kazao je Batler, prenosi Rojters.

Batler je rekao da će karantin za putnike sa kruzera biti produžen do 23. juna.

U objektu u blizini Perta u Zapadnoj Australiji u karantinu se nalaze od 15. maja četiri australijska državljanina, jedan stalni stanovnik te zemlje i jedan stanovnik Novog Zelanda.

Oni je prvobitno trebalo da ostanu u tom objektu do 5. juna, ali je karantin produžen nakon savjeta vlasti.

Na holandskom kruzeru "Hondius" je u aprilu identifikovana epidemija hantavirus a do sada je potvrđeno 13 slučajeva infekcije koji su direktno bili povezani sa epidemijom.

Do sada su identifikovana tri smrtna slučaja zbog hantavirusa među putnicima tog kruzera a do 11. maja svi putnici su se iskrcali i evakuisani su sa broda, mnogi u svoje matične zemlje radi karantina.

Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) Tedros Adhanom Gebrejesus ranije je rekao da nije bilo novih smrtnih slučajeva od 2. maja.

(Tanjug)