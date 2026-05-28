Logo
Large banner

Zbog hantavirusa putnici u Australiji zatvoreni 42 dana

Autor:

ATV
28.05.2026 09:07

Komentari:

0
Шпански владини званичници прскају путнике дезинфекционим средством прије укрцавања у авион након искрцавања са крузера МВ Хондиус, погођеног хантавирусом, на аеродрому Тенерифе на Канарским острвима, Шпанија, у недјељу, 10. маја 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Arturo Rodriguez

Australijski ministar zdravlja Mark Batler izjavio je da će karantin za putnike koji su u zemlju vraćeni sa kruzera "Hondius" , na kojem se pojavio hantavirus, biti produžen na ukupno 42 dana.

"Putnici su obaviješteni o savjetu i odluci vlade. Drago mi je što mogu reći da su i dalje dobro", kazao je Batler, prenosi Rojters.

Ровињ

Region

Popularni grad na Jadranu uvodi ograničenja zbog turista

Batler je rekao da će karantin za putnike sa kruzera biti produžen do 23. juna.

U objektu u blizini Perta u Zapadnoj Australiji u karantinu se nalaze od 15. maja četiri australijska državljanina, jedan stalni stanovnik te zemlje i jedan stanovnik Novog Zelanda.

Oni je prvobitno trebalo da ostanu u tom objektu do 5. juna, ali je karantin produžen nakon savjeta vlasti.

Na holandskom kruzeru "Hondius" je u aprilu identifikovana epidemija hantavirus a do sada je potvrđeno 13 slučajeva infekcije koji su direktno bili povezani sa epidemijom.

Затвор

Srbija

Dušan otkrio mračne tajne zatvora: Gurali su mu glavu u šolju, mokrili po krevetu..

Do sada su identifikovana tri smrtna slučaja zbog hantavirusa među putnicima tog kruzera a do 11. maja svi putnici su se iskrcali i evakuisani su sa broda, mnogi u svoje matične zemlje radi karantina.

Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) Tedros Adhanom Gebrejesus ranije je rekao da nije bilo novih smrtnih slučajeva od 2. maja.

(Tanjug)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Australija

hantavirus

Vakcina protiv hantavirusa

Bolest

karantin

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Руски предсједник Владимир Путин, десно, и предсједник Казахстана Касим-Жомарт Токајев улазе у салу током званичне церемоније добродошлице на Међународном аеродрому у близини Астане, Казахстан, у среду, 27. маја 2026.

Svijet

Putin svečano dočekan u Astani: Nebo obojeno u bojama ruske zastave

3 h

0
киша невријеме падавине обилне

Region

Sloveniju pogodilo olujno nevrijeme, temperatura pala za 15 stepeni

3 h

0
Рубио: Куба је у великој невољи

Svijet

Rubio: Kuba je u velikoj nevolji

3 h

0
У Москви је почела пленарна сједници Међународног форума о безбједности на којој ће предсједник СНСД-а Милорад Додик говорити о теми "Изазови и пријетње међународној безбједности у контексту формирања мултиполарног поретк

Republika Srpska

Međunarodni forum o bezbjednosti u Moskvi, obraćanje Dodika

4 h

9

Više iz rubrike

Руски предсједник Владимир Путин, десно, и предсједник Казахстана Касим-Жомарт Токајев улазе у салу током званичне церемоније добродошлице на Међународном аеродрому у близини Астане, Казахстан, у среду, 27. маја 2026.

Svijet

Putin svečano dočekan u Astani: Nebo obojeno u bojama ruske zastave

3 h

0
Рубио: Куба је у великој невољи

Svijet

Rubio: Kuba je u velikoj nevolji

3 h

0
Бик улетио у фризерски салон у Турској.

Svijet

Bik uletio u frizerski salon, nastao opšti haos: Incident u Turskoj

4 h

0
Ватрогасци, пожар

Svijet

Najmanje 10 studenata poginulo u požaru u studenstkom centru: Tragedija u Keniji

4 h

0

  • Najnovije

12

39

Lavrov poručio Kalas: Ne komentarišem idiotske izjave

12

37

Starović: Ekonomski samit u Banjaluci od velikog značaja za Srpsku

12

35

Zbog sulude greške Srpkinja 59 godina ne može da izvadi ličnu

12

34

Muškarac (41) izboden u stanu: Drama na Čukarici, policija i hitna na terenu

12

32

Teo Milanković iz Prnjavora predstavio svoj projekat u Njujorku

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner