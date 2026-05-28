Dodik: Doktorandi neće ostati bez posla

28.05.2026 07:35

Предсједник СНСД-а Милорад Додик на конференцији у Бањалуци
Foto: ATV/Branko Jović

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik najavio je danas da će u Vladi Srpske pokrenuti inicijativu za rješenje pitanja statusa velikog broja doktoranada iz Srpske koji studiraju u Srbiji, a nisu uspjeli da doktoriraju u predviđenom roku, zbog blokade i otežanog funkcionisanja tamošnjih univerziteta u posljednjih godinu i po.

Radi se o velikom broju doktoranada, zaposlenih na javnim univerzitetima u Republici Srpskoj, koji bi, zbog takve situacije mogli da ostanu bez posla, a univerziteti bez već skoro pa gotovih docenata.

"To je za nas kao elementarna nepogoda, moramo da reagujemo i ja ću sa ljudima u Vladi Republike Srpske vidjeti da nađemo sistemsko rješenje. Tim ljudima mora da se da novi rok, da se zadrži njihov status i da vidimo na koji način oni mogu da završe svoje studije i steknu neophodna zvanja", rekao je Dodik u Moskvi za medije iz Republike Srpske.

Najavljujući punu podršku doktorandima, Dodik je naveo da oni nisu krivi za nastalu situaciju i objasnio i na ovom primjeru kako se dešavanja u Srbiji reflektuju i na Republiku Srpsku.

"To govori koliko je bilo pogrešno obustavljanje nastave i drugih procesa na univerzitetima", prokomentarisao je predsjednik SNSD i ukazao na konkretne posljedice.

Dodik je istakao da se ne treba potcijeniti nijednu nauku niti naučnu granu, ali i ukazao da se samo može zamisliti kakvo će obrazovanje studenti medicine i nekih drugih egzaktnih nauka steći sa prekinutim procesom.

On je naglasio da podržava te ljude i da će sa saradnicima učiniti sve da institucionalno i sistemski bude otklonjen taj problem.

"Mi ćemo to riješiti kroz odluku Vlade, a ako je potrebno, mijenjaćemo i Zakon - poručio je predsjednik SNSD i upozorio da "ti ljudi ne smiju imati posljedice, jer ih oni nisu prouzrokovali", prenosi RTRS.

Više desetina zaposlenih na javnim univerzitetima u Istočnom Sarajevu i Banjaluci je na doktorskim studijama na univerzitetima u Srbiji, uglavnom iz oblasti za koje ne postoje studije trećeg ciklusa u Republici Srpskoj.

Zbog jednoipogodišnjih problema u funkcionisanju visokoškolskih ustanova u Srbiji, nisu mogli da doktoriraju u predviđenom roku, pa po isteku roka izbora na univerzitetima na kojima rade, ostaju bez posla, ako ne bude nađeno sistemsko rješenje.

Zakon o visokom obrazovanju Republike Srpske nije mogao da predvidi situaciju, kakva je bila na univerzitetima u Srbiji u prethodnih godinu i po, pa je za rješavanje nastalog problema potrebno novo sistemsko rješenje.

