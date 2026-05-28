Danas i sutra obustava saobraćaja na pružnom prelazu Kakmuž

Pružni prelaz u Kakmužu na području opštine Petrovo biće privremeno obustavljen za drumski i željeznički saobraćaj danas i sutra, zbog planiranih infrastrukturnih radova, najavljeno je iz "Željeznica Republike Srpske".
Radovi na zamjeni tucanika u kolosijeku, kolosiječnih pragova i ugradnji novih patosnica biće od danas od 8.00 časova do sutra do 16.00 časova, a učesnici u drumskom saobraćaju biće upućeni na najbliže alternativne pravce.
Riječ je o pružnom prelazu kod stajališta Kakmuž, između Sočkovca i Petrova Novog.
"Željeznice Republike Srpske" su tokom izvođenja radova za korisnike putničkog željezničkog saobraćaja obezbijedile organizovan autobuski prevoz, prenosi SRNA.
"Unapređenje i podizanje višeg nivoa bezbjednosti na putnim prelazima,`Željeznice Republike Srpske` realizuju u skladu sa finansijskim mogućnostima i planom aktivnosti na povećanju bezbjednosti odvijanja drumskog i željezničkog saobraćaja preko putnih prelaza", saopšteno je iz "Željeznica".
