Logo
Large banner

Evo kakvo nas vrijeme očekuje danas

Autor:

ATV
28.05.2026 07:59

Komentari:

0
киша коловози мокро саобраћај
Foto: Pexel/ Arun Thomas

U Republici Srpskoj i FBiH danas će preovladavati sunčano, uz umjerenu oblačnost i malo svježije vrijeme u odnosu na prethodni dan.

Jutro je promjenljivo oblačno, ponegd‌je sa prolaznom kišom i pljuskom, na jugu vedro, dok će tokom dana biti umjerenih razvoja oblačnosti sa povremenom kišom i pljuskovima.

Uveče će biti uglavnom vedro uz prolaznu oblačnost, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 24 do 29, na jugu do 32 stepena, u višim pred‌jelima od 20 stepeni Celzijusovih.

илу-хороскоп-27022026

Zanimljivosti

Dnevni horoskop za 28. maj: Finansijska situacija se popravlja za ovaj znak

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, duvaće slab do umjeren vjetar, sjevernog smjera.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Han Pijesak, Bileća i Rudo 14, Ribnik 15, Sarajevo, Višegrad i Mrkonjić Grad 16, Tuzla i Novi Grad 17, Prijedor i Doboj 18, Banjaluka, Bijeljina i Mostar 20, Trebinje 21 stepen Celzijusov.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vrijeme

Vremenska prognoza

RHMZ

Temperatura

Pljuskovi

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Беба

Društvo

Najljepše vijesti stižu iz porodilišta: Rođene 22 bebe

58 min

0
Данас је Свети Пахомије: Урадите ову ствар прије мрака и успјех вас неће заобићи

Društvo

Danas je Sveti Pahomije: Uradite ovu stvar prije mraka i uspjeh vas neće zaobići

1 h

0
кромпир помфрит печени кромпир

Društvo

Uz ovaj trik dobićete najhrskaviji pomfrit iz rerne

10 h

0
vrućina sunce toplota

Društvo

Toplotna kupola okovala Evropu, oboreni rekordi stari 80 godina, ima i mrtvih

12 h

0

  • Najnovije

08

59

Dušan otkrio mračne tajne zatvora: Gurali su mu glavu u šolju, mokrili po krevetu..

08

48

Putin svečano dočekan u Astani: Nebo obojeno u bojama ruske zastave

08

47

Sloveniju pogodilo olujno nevrijeme, temperatura pala za 15 stepeni

08

41

Rubio: Kuba je u velikoj nevolji

08

31

Jutjub će automatski označavati AI video sadržaj

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner