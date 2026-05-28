Evo kakvo nas vrijeme očekuje danas

U Republici Srpskoj i FBiH danas će preovladavati sunčano, uz umjerenu oblačnost i malo svježije vrijeme u odnosu na prethodni dan.
Jutro je promjenljivo oblačno, ponegdje sa prolaznom kišom i pljuskom, na jugu vedro, dok će tokom dana biti umjerenih razvoja oblačnosti sa povremenom kišom i pljuskovima.
Uveče će biti uglavnom vedro uz prolaznu oblačnost, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Maksimalna temperatura vazduha biće od 24 do 29, na jugu do 32 stepena, u višim predjelima od 20 stepeni Celzijusovih.
Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, duvaće slab do umjeren vjetar, sjevernog smjera.
Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Han Pijesak, Bileća i Rudo 14, Ribnik 15, Sarajevo, Višegrad i Mrkonjić Grad 16, Tuzla i Novi Grad 17, Prijedor i Doboj 18, Banjaluka, Bijeljina i Mostar 20, Trebinje 21 stepen Celzijusov.
