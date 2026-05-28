Kupovina polovnog automobila: 10 najčešćih grešaka koje mogu skupo da vas koštaju

Kupovina polovnog automobila za mnoge je velika finansijska odluka, ali i situacija u kojoj se lako napravi kobna greška.

Automobil može da izgleda očuvano, cijena može da djeluje primamljivo, a problemi se često pokažu tek nakon nekoliko mjeseci vožnje.

Zato polovan automobil ne treba kupovati na brzinu, posebno ne samo zbog izgleda ili „dobre cijene“. Kvarovi na mjenjaču, turbini, elektronici, DPF sistemu ili tragovi ranijih oštećenja mogu kasnije ozbiljno opteretiti budžet.

Preniska cijena nije uvijek dobra prilika

Ako je automobil znatno jeftiniji od sličnih modela na tržištu, za to najčešće postoji razlog. Iza niske cijene mogu da se kriju velika kilometraža, loše održavanje, skriveni kvarovi ili ranija oštećenja.

Obavezan je detaljan pregled

Lijep spoljašnji izgled ne znači da je vozilo ispravno. Prije kupovine treba provjeriti motor, mjenjač, trap, šasiju i elektroniku. Profesionalni pregled u servisu može da vas spasi mnogo većih troškova.

Servisna istorija mnogo govori

Računi, servisna knjižica ili digitalni zapis održavanja pokazuju kako je automobil čuvan. Posebno treba provjeriti kada je rađen veliki servis, kao i stanje kvačila, turbine i DPF sistema kod dizelaša.

Oprezno sa uvezenim vozilima

Automobili iz inostranstva nisu automatski bolji. Neki su korišteni kao rentakar ili flotna vozila, a kod pojedinih može postojati problem sa vraćenom kilometražom ili nepotpunom istorijom.

Ne vjerujte samo prodavcu

Rečenice poput „nikad udaran“ ili „kao nov“ ne znače mnogo bez dokaza. Dokumentacija, dijagnostika i pregled u servisu važniji su od priče prodavca.

Dijagnostika je neophodna

Kod modernih automobila mnogi kvarovi ne vide se odmah. Dijagnostika može da otkrije probleme sa elektronikom, motorom, mjenjačem, senzorima ili vazdušnim jastucima.

Računajte troškove održavanja

Nije važna samo cijena automobila. Premijum model star deset godina može biti povoljan za kupovinu, ali skup za servisiranje, dijelove, gume i registraciju.

Probna vožnja mora biti ozbiljna

Tokom vožnje treba obratiti pažnju na rad motora, kočnice, mjenjač, volan i vješanje. Vibracije, lupanje, trzaji ili dim iz auspuha mogu biti znak ozbiljnijeg problema.

Ne kupujte na emociju

Dizajn, oprema ili omiljena marka lako mogu da zasjene realno stanje vozila. Polovan automobil treba birati hladne glave.

Provjerite kilometražu

Vraćena kilometraža i dalje je čest problem. Stanje volana, sjedišta, pedala i enterijera često može da pokaže da je automobil prešao mnogo više nego što piše na tabli, prenosi Auto portal.