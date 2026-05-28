Putin se obratio učesnicima prvog Međunarodnog bezbjednosnog foruma

Vladimir Putin predsjednik Rusije je video porukom pozdravio učesnike prvog Međunarodnog bezbjednosnog foruma.
Napomenuo je da će događaj uključivati 25 tematskih sesija na kojima će se raspravljati o ključnim pitanjima regionalne i globalne sigurnosti.
Putin je naglasio da međunarodni terorizam, rizik od nekontroliranog širenja nuklearnog oružja, ekstremizam, trgovina drogom i sajber kriminal predstavljaju ozbiljnu prijetnju svim državama.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik obratiće se danas na plenarnoj sjednici Međunarodnog foruma o bezbjednosti, a govoriće o temi "Izazovi i prijetnje međunarodnoj bezbjednosti u kontekstu formiranja multipolarnog poretka".
