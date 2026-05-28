Banjalučki Vodovod uputio molbu građanima

ATV
28.05.2026 09:58

Бањалучки Водовод упутио молбу грађанима
Radovan Majkić, v.d. direktora "Vodovoda" Banjaluka uputio je apel građanima Banjaluke da tokom ljetnih mjeseci racionalno troše vodu kako bi je imali svi građani na teritoriji grada.

"Kontinuitet u ovom trenutku sa vodosnabdijevanjem je konstantan kako u seoskom tako i u gradskom području", kazao je Majkić za RTRS.

Majkić navodi da je trenutno najveći problem sa vodosnabdijevanjem na sistemu Tunjice.

"U utorak smo imali nestanak električne energije i juče prekid u snabdijevanju električnom energijom. U ovo momentu sistem je stabilan i pozivam građane da ukoliko racionalno budemo koristili vodu svi će vodu i imati", rekao je Majkić.

Prošle godine na čitavoj teritoriji grada imali smo vodu, kaže Majkić, zahvaljujući konstantnom radu na terenu ekipa "Vodovoda".

Gradski štab za vanredne situacije Banjaluka usvojio je prijedlog da se donese odluka o mjerama štednje i ograničene potrošnje vode iz javne vodovodne mreže tokom sušnog perioda.

Najavljeno je i formiranje stručno-operativnog tima koji će reagovati u slučaju eventualnih nestašica vode.

"Stručno-operativni tim činiće ljudi iz vodovoda, komunalne policije koji će preventivno da djeluju. To nam je praksa od prošle godine i pokazala je dobre rezultate. Cilj je preventivno djelovanje kao i probuditi svijest građana kako bi se racionalno trošila voda", rekao je Majkić za RTRS.

Majkić ističe da će u narednim danima biti spremne i kaznene mjere za stanovnike koji se ne budu pridržavali.

"Prošle godine i komunalna policija i operativni tim bili su na terenu ali nisu izrekli ni jednu kaznu jer su stanovnici prepoznali naše apele i značaj racionalnog trošenja vode", zaključio je Majkić.

