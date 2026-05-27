Stanivuković bi kupovao 100 novih autobusa, a prevoznicima duguje 4 miliona KM

Izborna je godina, to se u Banjaluci najbolje može vidjeti po megalomanskim obećanjima, kao što je to uvođenje čak stotinu električnih autobusa.

Prvi čovjek Banjaluke Draško Stanivuković kazao je da je Gradska uprava krenula u proceduru stotinu električnih autobusa te će se ova najava uskoro naći pred banjalučkim odbornicima.

Kako je naveo gradonačelnik, uveliko se ušlo u proceduru za relizaciju ovog projekta te se razgovara sa ponuđačima, kompanijama, obilaze se fabrike te je u planu i kreiranje ponude u cilju dobijanja najboljeg mogućeg rješenja.

Predsjednik Skupštine grada Banjaluka Ljubo Ninković kazao je da će skupštinska većina predvođena SNSD-om podržati svaki dobar projekat za građane Banjaluke, ali ne žele biti dio lažnih obećanja.

„Mi smo stranka čiji lider razgovara na sastancima sa predsjednicima Rusije, Kine i SAD-a i ne želimo da budemo dio lažnih obećanja Draška Stanivukovića“, kazao je Ninković.

Ninković nije optimističan na najavu novih stotinu autobusa kao i samu realizaciju ovog projekta.

„Prvo, to nije realno. Previše je to novca i ne želimo da lažemo građane. Drugo, nije to prioritet. Naši sugrađani traže osnovne uslove za život, vodu, kanalizaciju i puteve“, rekao je Ninković.

Predsjednik Skupštine Grada smatra da je najavljeni projekat nerealan te s druge strane poručio je da je gradonačelnik Banjaluke trenutno dužan 4 miliona KM banjalučkim prevoznicima, a razlog je taj što nema novca.

„Kako onda misli kupiti 100 autobusa, a ni trenutne dugove ne može izmirivati?“ pitao je Ninković.

Podsjećanja radi, odbornici banjalučke Skupštine usvojili su amandman na budžet Grada Banjaluka, kojim je predviđeno 8,3 miliona KM za besplatan prevoz javni prevoz u gradu, u martu prošle godine, a građani i danas plaćaju kartu.

Na pitanje šta je sa besplatnim prevozom i zašto ga gradonačelnik nikada nije relizovao, predsjednik banjalučke Skupštine odgovorio je kratko:

„Nema novca za to očigledno, jer vjerovatno troši na projekte gdje njegova družina uživa trećinu“.

Da li će i moderne autobuse dočekati ista sudbina kao i ove dotrajale, kojima se svakim danom prevozimo, ostaje da vidimo.