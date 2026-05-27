Preventivne mjere zbog moguće nestašice vode u Banjaluci

Gradski štab za vanredne situacije usvojio je set preventivnih mjera s ciljem očuvanja urednog vodosnabdijevanja na području Banjaluke tokom predstojećeg sušnog perioda.

Na redovnoj sjednici Gradskog štaba za vanredne situacije razmatrano stanje vodosnabdijevanja stanovništva na teritoriji grada, te najavljeno formiranje stručno-operativnog tima koji će reagovati u slučaju eventualnih nestašica vode, saopšteno je iz Gradske uprave.

Članove Štaba su predstavnici preduzeća "Vodovoda" informisali o trenutnom stanju vodosnabdijevanja, kao i o infrastrukturnim projektima na kojima se trenutno radi, sa posebnim akcentom na izgradnju i unapređenje vodovodne mreže prema potkozarskim selima, koja su u prošlosti predstavljala najveći izazov.

Gradski štab za vanredne situacije jednoglasno je usvojio prijedlog da se donese odluka o mjerama štednje i ograničene potrošnje vode iz javne vodovodne mreže tokom sušnog perioda, prenosi SRNA.

Dogovoreno je i da se organizuje obilazak mjesnih zajednica koje su se prethodnih godina suočavale sa problemima nestašice vode.

Uputili su apel građanima i privrednim subjektima da vodu koriste racionalno i odgovorno kako bi vodosnabdijevanje ostalo stabilno tokom ljetnih mjeseci.