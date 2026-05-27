Moto Fest mijenja režim saobraćaja: MUP najavio obustave u centru Banjaluke

27.05.2026 12:32

Панорама Бањалуке.
Foto: ATV

Od‌jeljenje za saobraćaj i puteve saopštilo je da će na zahtjev organizatora festivala „Moto Fest“ Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske sprovesti obustavu saobraćaja u pojedinim banjalučkim ulicama.

Naveli su da će saobraćaj biti obustavljen od 5.00 časova 29. maja do 12.00 časova 31. maja godine i to:

  • u Ulici Teodora Kolokotronisa na dijelu od pješačkog semafora, do raskrsnice sa Ulicom Đure Daničića,
  • u Ulici Gorana Radulović Bimbe do raskrsnice sa Ulicom Milana Rakić
  • u Ulici Đure Daničića, na dijelu od Ulice Teodora Koloktronisa, do Ulice Ive Lole Ribar.

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće se na propisan način od strane pripadnika službenih lica MUP-a.

"Mole se svi učesnici u saobraćaju za oprez i razumijevanje, zbog otežanog odvijanja saobraćaja", naveli su iz Od‌jeljenja.

