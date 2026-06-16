Tokom abortusa preminula djevojka koju je silovao šefov sin

Osamnaestogodišnja Aješa, koja je ostala trudna nakon višestrukih grupnih silovanja, preminula je od komplikacija povezanih sa neuspješnim abortusom.

Djevojka, čiji slučaj je šokirao Pakistan, je radila kao kućna pomoćnica za bogatu porodicu u Lahoru.

Kao i hiljade mladih djevojaka u zemlji prihvatila je taj posao da bi izdržavala svoju porodicu.

Ali unutar kuće svog poslodavca, pokazuju sudski zapisi, tinejdžerka je proživjela, godinu dana dugu, noćnu moru.

Više puta su je intimno zlostavljali šefov sin i njihov vozač.

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Prošlog novembra, nakon višemjesečnog zlostavljanja, djevojka je saznala da je trudna. Ali, odlučni da zaštite porodično ime, njeni poslodavci su je primorali da prekine trudnoću, organizujući da privatna klinika ilegalno sprovede proceduru.

Nakon što je podvrgnuta abortusu, tinejdžerka se teško razboljela, zbog čega je nekoliko puta bila primljena u bolnicu.

Kako se njeno stanje nastavilo pogoršavati, vratila se u bolnicu u Lahoru posljednji put, gdje je prošlog mjeseca na kraju i preminula.

Prije smrti, djevojka je uspjela da da izjavu policiji, otkrivajući zlostavljanje koje je pretrpjela.

Dvojica muškaraca koje je optužila da su je silovali, kao i njen šef, pod istragom su zbog grupnog silovanja i ubistva.

Vozač je zadržan u pritvoru, dok je njenom šefu i njegovom sinu određena kaucija.

Policijski službenici su takođe rekli da istražuju osoblje privatne klinike gdje je djevojka izvršila abortus.

Aješa je preminula 26. maja, ali je njen slučaj otkriven tek prošle nedjelje nakon što je video koji je snimila iz bolničkog kreveta, u kojem detaljno opisuje zlostavljanje koje je pretrpjela, postao viralan na društvenim mrežama.

Aješa tvrdila da su je sin njenog poslodavca i njegov vozač više puta silovali tokom njenog rada kod njih.

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Prema sudskim zapisima, Aješa je rekla ženi svog poslodavca da je prestala da ima menstruaciju i da je naterana da uradi test na trudnoću.

Kada je test bio pozitivan, Aješa je tvrdila da je bila primorana da uzima pilule za abortus, zbog čega se osjećala jako loše.

Vratila se u svoj rodni grad Faisalabad da se oporavi, ali zdravlje tinejdžerke je postajalo sve gore i gore.

Roditelji su je odveli u lokalnu kliniku, gdje su ljekari potvrdili da je još uvijek trudna.

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Aješina porodica je kontaktirala njene poslodavce koji su im naredili da je vrate u Lahor.

Upravo tamo je Aješa - koja je u tom trenutku bila u petom mjesecu trudnoće - dobila prijetnje od svojih poslodavaca i odvedena je na operaciju, tokom koje je otkriveno da je beba u njenoj materici već mrtva, pokazuju sudski zapisi.

Aješa se nikada nije oporavila od komplikacija koje su uslijedile i nekoliko puta je primljena u bolnicu u mjesecu koji je prethodio njenoj smrti.

Upravo u to vrijeme tinejdžerka je odlučila da snimi video iz bolničkog kreveta, detaljno opisujući užas koji je pretrpjela.

U razgovoru za "BBC Urdu", Aješin očajni otac je rekao da nije bio svjestan višestrukog zlostavljanja koje je njegova kćerka pretrpjela.

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"Bili smo u kontaktu sa našom kćerkom telefonom i ona u početku nije govorila ništa što bi nas navelo da pomislimo da je silovana“, prisjetio se.

"Kada je došla u Fajsalabad i kada joj se zdravlje pogoršalo, ljekar u klinici je rekao da je naša kćerka trudna. Čuvši to, noge su mi se zadrhtale; osjećao sam se kao da će se nebo srušiti na mene", dodao je.